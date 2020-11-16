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Страховой Дом ВСК вошел в число лучших страховых компаний

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Страховой Дом ВСК стал лауреатом Ежегодной национальной бизнес-премии "Компания года 2020" в номинации "Страховая компания", войдя в число лучших российских предприятий и получив наивысшие оценки и признание российского делового сообщества.

Ежегодная национальная премия "Компания года" — не только важное событие в деловой жизни страны, но и общественная акция, подводящая итоги года. Она ставит в пример лучшие компании, которые способствуют формированию позитивного имиджа России и российского бизнеса, сочетают в себе высокую рентабельность, устойчивое положение на рынке и развитие.

Экспертный совет отметил высокие показатели деятельности и уровень работы Страхового Дома ВСК. В 2020 году компания добилась особенных успехов в дистанционном урегулировании страховых событий.

Получая премию "Компания года" от лица Страхового Дома ВСК, генеральный директор Александр Тарновский подчеркнул заслуги всей команды и отметил:

"Драйвером роста компании в этом году стало добровольное медицинское страхование и сервисы для здорового образа жизни, ставшие популярными и получившими хороший отклик от клиентов компании. Также одна из точек роста — это сервис дистанционного урегулирования ВСК. В апреле этого года мы успешно реализовали в нашем мобильном приложении полный дистанционный цикл услуг по каско. Теперь клиент может онлайн оформить полис и урегулировать страховой случай за считанные минуты. Мы стремимся комплексно подходить к формированию удобного предложения для клиента и постоянно совершенствуем свои бизнес-процессы. Непрерывная работа по поиску инноваций и внедрению новых технологий, цифровизация процессов взаимодействия с клиентами, работы с партнерами, а также внутренних процессов — вот признак компании номер один и один из важнейших пунктов нашей стратегии развития ВСК".

Премия также отметила успехи персон, внесших особый вклад в развитие отраслей и создающих имидж российского бизнеса. Награду "Персона года" получила Заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина, за внедрение цифровых технологий в страховой отрасли. Победитель поблагодарила за признание и отметила заслуги своей команды в получении премии.

"Чтобы добиться успеха в любой отрасли нужно, в первую очередь, правильно выбрать будущую профессию. А когда человек оканчивает университет, самое главное — это его ценности и, наверняка, удача, позволяющая найти компанию, которая будет его ценностям соответствовать, — сказала Ольга Сорокина. — Страхование — это в первую очередь помощь людям. Кроме того, страхование — это масштабный взгляд на экономику в целом, это единственная отрасль в нашей стране, да, и, пожалуй, во всем мире, через которую ты можешь узнать все отрасли экономики. Страхуя риски предприятий, ты погружаешься в бизнес и проблематику различных компаний: будь то агрохолдинг, промышленное предприятие, или любая коммерческая структура.

Победитель пояснила, что одно из главных направлений ее деятельности в страховании — цифровая трансформация.

— В финансовой сфере будущее за внедрением современных технологий и искусственным интеллектом, — убеждена Ольга Сорокина. — Сейчас крупнейшие компании активно строят экосистемы, формируя новую ценность. Это огромный шаг вперед на пути к клиенту. Также, конечно, пальму первенства в развитии финансового рынка берут дистанционные сервисы. И я рада, что Страховой Дом ВСК в лидерах на этом пути.

"Компания года 2020" — это уже четвертая премия Страхового Дома ВСК, компания была удостоена бизнес-премий также в 2013, 2015 и 2018 годах.

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Назад. 16 ноября 2020
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