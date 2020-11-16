В Самаре сотрудники администрации признаны виновными в коррупционных преступлениях

Следствием и судом установлено, что в июле 2019 года сотрудники администрации, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от гражданина через посредника взятку в виде денег в размере 150 тысяч рублей за не привлечение к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ - самовольное занятие земельного участка под автомобильную мойку.
Кроме того, в 2019 году Маркарян потребовал от того же гражданина еще 60 тысяч рублей, однако в декабре 2019 года его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции при проведении «оперативного эксперимента».
Приговором суда Зайцеву и Маркаряну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7, 5 лет каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Захаровой – 3, 5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
Борьба с коррупцией является приоритетным направлением деятельности следственных органов Следственного комитета России, вне зависимости от субъекта преступления и суммы взятки.