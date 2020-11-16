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В Самаре сотрудники администрации признаны виновными в коррупционных преступлениях

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Собранные Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшим сотрудникам администраций города Самары Михаилу Зайцеву и Сергею Маркаряну и посреднику – Ирине Захаровой. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 2 ст. 291.1. УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Следствием и судом установлено, что в июле 2019 года сотрудники администрации, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от гражданина через посредника взятку в виде денег в размере 150 тысяч рублей за не привлечение к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ - самовольное занятие земельного участка под автомобильную мойку.

Кроме того, в 2019 году Маркарян потребовал от того же гражданина еще 60 тысяч рублей, однако в декабре 2019 года его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции при проведении «оперативного эксперимента». 

Приговором суда Зайцеву и Маркаряну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7, 5 лет каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Захаровой – 3, 5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года.

Оперативное сопровождение по уголовному делу  осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Борьба с коррупцией является приоритетным направлением деятельности следственных органов Следственного комитета России, вне зависимости от субъекта преступления и суммы взятки.

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