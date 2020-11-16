В Самаре сотрудники администрации признаны виновными в коррупционных преступлениях

16.11.2020 14:32 Читали 20

Собранные Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшим сотрудникам администраций города Самары Михаилу Зайцеву и Сергею Маркаряну и посреднику – Ирине Захаровой. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 2 ст. 291.1. УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Следствием и судом установлено, что в июле 2019 года сотрудники администрации, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от гражданина через посредника взятку в виде денег в размере 150 тысяч рублей за не привлечение к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ - самовольное занятие земельного участка под автомобильную мойку.

Кроме того, в 2019 году Маркарян потребовал от того же гражданина еще 60 тысяч рублей, однако в декабре 2019 года его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции при проведении «оперативного эксперимента».

Приговором суда Зайцеву и Маркаряну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7, 5 лет каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Захаровой – 3, 5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Борьба с коррупцией является приоритетным направлением деятельности следственных органов Следственного комитета России, вне зависимости от субъекта преступления и суммы взятки.