Волевая победа "Крылья Советов" над "Велесом"

16.11.2020 10:28 Читали 11

В первом матче второго круга "Крылья Советов" на "Самара Арене" принимали московский "Велес".

Самарцы имели преимущество, но счет в матче открыли гости – на 76 минуте Саид Алиев реализовал выход один на один – 0:1. Через четыре минуты "Крылья" сравняли счет – Егор Голенков замкнул передачу Дмитрия Кабутова – 1:1. На 87 минуте матча Дмитрий Кабутов сделал вторую голевую передачу, теперь на неё откликнулся Иван Сергеев, который головой переправил мяч в сетку – 2:1.

Иван Сергеев забил свой 19-ый мяч и продолжает уверенно лидировать в споре бомбардиров ФНЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь голов.

Роман Ежов, находясь на скамейке запасных, получил предупреждение. Для него оно стало четвертым в сезоне и он пропустит следующую игру.

Следующий матч наша команда проведет на выезде с командой "СКА-Хабаровск". Матч 23 тура ОЛИМП – Первенства ФНЛ состоится в субботу, 21 ноября, в 9:00.