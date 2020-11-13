16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Хворостянском районе у браконьеров изъято 647 раков

Читали 13

В Хворостянском районе выявлены двое 33-летних жителей Приволжского района, осуществлявшие незаконную добычу раков на участке акватории Саратовского водохранилища с применением запрещенного способа лова "на подсветку", пишет "Волга Ньюс".

Полицейский изъял у граждан 647 особей раков, а также световые приборы, с помощью которых злоумышленники осуществляли вылов. Ущерб от незаконной добычи водных биологических ресурсов составил более 74 тыс. рублей.

По данным полицейских, ранее один из подозреваемых был судим за кражу и грабеж.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов"). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, - лишение свободы на срок до пяти лет.

Изъятые у граждан раки выпущены в естественную среду обитания.

Версия для печати

Новости

Назад. 13 ноября 2020
Самарский университет перевел часть сотрудников на удаленную работу
Дмитрий Азаров пообещал самарцам не отменять празднование Нового года
Прокуратура Самары добивается сноса турбазы на берегу Волги
В Хворостянском районе у браконьеров изъято 647 раков
ПСБ провел видеоэкскурсию на производство банковских карт в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Девять из десяти пациентов лечатся и выздоравливают на амбулаторном этапе под наблюдением врача

В регионе прорабатывают вопрос создания запаса необходимых лекарственных препаратов для лечения ОРВИ, пневмонии и коронавируса. Соответствующее поручение Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал на заседании оперативного штаба.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она