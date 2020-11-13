В Хворостянском районе у браконьеров изъято 647 раков

13.11.2020 11:09 Читали 13

В Хворостянском районе выявлены двое 33-летних жителей Приволжского района, осуществлявшие незаконную добычу раков на участке акватории Саратовского водохранилища с применением запрещенного способа лова "на подсветку", пишет "Волга Ньюс".

Полицейский изъял у граждан 647 особей раков, а также световые приборы, с помощью которых злоумышленники осуществляли вылов. Ущерб от незаконной добычи водных биологических ресурсов составил более 74 тыс. рублей.

По данным полицейских, ранее один из подозреваемых был судим за кражу и грабеж.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов"). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, - лишение свободы на срок до пяти лет.

Изъятые у граждан раки выпущены в естественную среду обитания.