16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ провел видеоэкскурсию на производство банковских карт в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности

Читали 16

ПСБ в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности провел ряд образовательных и игровых мероприятий на тему управления личными финансами и информационной безопасности, в которых приняло участие более 16 тысяч человек.

ПСБ в третий раз стал официальным партнером Всероссийской недели финансовой грамотности. В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, все мероприятия проводились в онлайн-формате.

В рамках Недели ПСБ организовал анимационную видеоэкскурсию на производство банковских карт, а также представил обновленную версию онлайн игры-тестирования "Финансовый сапёр".

Во время анимационной экскурсии ее зрители узнали основные правила безопасности при оплате картами, а также получили лайфхаки, как распознать звонки мошенников и защититься от приемов социальной инженерии, которые используют злоумышленники. Кроме того, участники увидели процесс генерации ПИН-кода и его нанесения прямо внутри запечатанного конверта, эмбоссирования (тиснения) и персонализации карты под владельца.

Узнать свой уровень финансовой грамотности каждый желающий мог с обновленной версией онлайн игры-тестирования от ПСБ "Финансовый сапёр". Чтобы "разминировать" поле, участникам нужно было правильно ответить на вопросы по теме личных финансов. Во время игры участники смогли пополнить арсенал своих знаний и навыков, а по результатам тестирования получили полезные советы по управлению финансами. Игроки с самыми высокими результатами, разминировавшие поле с первой попытки, были награждены брендированными сувенирами ПСБ: держателями для мобильных телефонов, спортивными бутылками, ежедневниками и другими призами.

Также участники Недели могли присоединиться к циклу открытых встреч с ведущими экспертами по личным финансам, поступить на онлайн-курс по финансовой грамотности, поучаствовать в викторинах и квизах, получить бесплатные консультации от финансовых экспертов.

"Повышение финансовой грамотности — одно из приоритетных направлений работы ПСБ. Мы обладаем значительным опытом в этой сфере — банк совместно с различными вузами разработал комплекс обучающих курсов, тестов, финансовых игр, которые позволяют людям в легкой, доступной форме освоить базовые принципы управления личными финансами. В этом году ПСБ совместно с Военным университетом МО РФ и Министерством обороны разработал уникальный автоматизированный комплекс оценки финансовой грамотности военнослужащих, который позволяет определить уровень теоретических и практических финансовых знаний человека, а также выявить его индивидуальные особенности при принятии финансовых решений. Нам важно участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности — это возможность делиться нашей экспертизой и уникальными разработками на площадке федерального масштаба", — прокомментировала руководитель центра развития продуктов и сервисов для зарплатных клиентов ПСБ Екатерина Матвеева.

Всероссийская неделя финансовой грамотности проводится с 2015 года. Организатором выступает Национальный центр финансовой грамотности при поддержке проекта Минфина России и Всемирного банка "Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ".

Версия для печати

Новости

Назад. 13 ноября 2020
ПСБ провел видеоэкскурсию на производство банковских карт в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Девять из десяти пациентов лечатся и выздоравливают на амбулаторном этапе под наблюдением врача

В регионе прорабатывают вопрос создания запаса необходимых лекарственных препаратов для лечения ОРВИ, пневмонии и коронавируса. Соответствующее поручение Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал на заседании оперативного штаба.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она