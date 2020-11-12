16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Стартовал юбилейный конкурс региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее"

Читали 14

"Ростелеком" объявил о начале ежегодного конкурса для представителей региональной медиасферы "Вместе в цифровое будущее". В этом году конкурсу исполняется десять лет. Стратегическим партнером проекта выступит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером одной из спецноминаций — АО "Шнейдер Электрик" (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), а информационным партнером — Группа "Интерфакс".

К участию в конкурсе приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и цифровых трендах в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

"Журналисты и блогеры помогают нам рассказывать о телекоме, ИТ-сфере и нормативном регулировании отраслей, которые курирует Минцифры России, а также о реализации нацпроекта "Цифровая экономика". Ведь это так важно объяснить всем гражданам нашей страны, как на их жизнь повлияет внедрение новых технологий. Конкурс "Ростелекома" позволяет привлечь дополнительное внимание СМИ к этим темам, открыть новые имена и расширить пул журналистов, с которыми работают PR-службы", — сказала пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева.

"Десять лет назад министерство связи предложило провести конкурс среди региональных СМИ, пишущих о технологиях в отрасли связи. "Ростелеком" подхватил идею. За десятилетие проект вырос в профессиональное движение журналистов и блогеров из различных субъектов Российской Федерации. Публикации и сюжеты участников основаны на личной вовлеченности в тему цифровизации, часто содержат аналитические выкладки и помогают читателям, зрителям и слушателям разобраться в особенностях современных технологических решений. С каждым годом к конкурсу "Вместе в цифровое будущее" присоединяется всё больше участников, проект поддерживают крупнейшие зарубежные вендоры и системные интеграторы. Лучшие из конкурсантов посещают наиболее технологически развитые страны для знакомства с новейшими разработками в сфере информационных технологий. В следующем году победители отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион", — отметила вице-президент по внешним коммуникациям ПАО "Ростелеком" Кира Кирюхина.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года включительно, в номинациях:

  • печатная пресса;
  • радио и телевидение;
  • интернет-СМИ;
  • социальные медиа.

Участники из всех категорий СМИ и социальных медиа также могут подать свои работы в две специальные номинации. Schneider Electric станет партнером номинации "Кибербезопасность", а "Ростелеком" впервые объявит спецноминацию "Цифровой регион".

"Обеспечение кибербезопасности — один из основных вызовов цифровой трансформации. Со стремительным развитием технологий потребность в детальной, достоверной информации по этой теме будет только расти. Поэтому мы в Schneider Electric решили присоединиться к "Ростелекому" в поиске талантливых российских журналистов и блогеров, способных создавать яркие материалы по информационной безопасности", — подчеркнул заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию Schneider Electric в России и СНГ Армен Бадалов.

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" пройдет в два этапа: региональный и федеральный. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

В жюри федерального этапа войдут:

Анна Ахмадиева — пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Алексей Гапеев — главный редактор сайта Interfax.ru;

Сусанна Альперина — редактор отдела кино и телевидения "Российская газета — Неделя";

Леонид Коник — главный редактор изданий группы компаний ComNews;

Давид Комахидзе — старший корреспондент отдела "Потребительские рынки" редакции экономической информации ТАСС;

Сергей Уланкин — главный редактор "Канобу", главный редактор RAWG.io, бывший главный редактор Roem.ru;

Роман Кильдюшкин — обозреватель газеты "Известия", экс-обозреватель LIFE;

Армен Бадалов — заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию Schneider Electric в России и СНГ;

Екатерина Егорова — руководитель направления внешних коммуникаций Schneider Electric в России и СНГ;

Игорь Зимин — вице-президент по прикладным проектам ПАО "Ростелеком";

Кира Кирюхина — вице-президент по внешним коммуникациям ПАО "Ростелеком".

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне 2021 года.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: smi.rt.ru.

Версия для печати

Новости

Назад. 12 ноября 2020
Стартовал юбилейный конкурс региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее"

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Девять из десяти пациентов лечатся и выздоравливают на амбулаторном этапе под наблюдением врача

В регионе прорабатывают вопрос создания запаса необходимых лекарственных препаратов для лечения ОРВИ, пневмонии и коронавируса. Соответствующее поручение Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал на заседании оперативного штаба.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она