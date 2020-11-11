В Самаре на улице Шверника построят новый детский сад

11.11.2020 15:50 Читали 28

Во дворе домов 4, 6, 8 и 14 по улице Шверника, 216, 218, 220 по улице Ново-Садовая появится детский сад на 132 места, из которых 60 – ясельные. Возведение нового дошкольного учреждения предусматривает национальный проект «Демография». Проект строительства здания детского сада прошел государственную экспертизу. Заключен контракт на строительно-монтажные работы со сроком завершения – 31 августа 2021 года.

В 1980-х годах при застройке микрорайона в этом дворе планировали возвести детский сад. Но в советское время задуманное реализовать не успели. Однако сейчас, благодаря национальному проекту «Демография», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, новое дошкольное учреждение всё же появится. Проект планировки территории данного квартала с детским садом поддержан на публичных слушаниях и утвержден в 2017 году.

Ввиду плотной застройки в этом районе тема распределения мест в дошкольные учреждения стоит остро. Ведь в микрорайоне не хватает мест в детских садах, в том числе ясельных.

По проекту новое дошкольное учреждение располагается на дворовой территории. Жители опасались, что из-за садика будут лишены привычных мест отдыха.

Во вторник, 10 ноября, в Департаменте градостроительства Самары состоялась повторная встреча с инициативной группой жителей данных домов. Им был представлен проект комплексного благоустройства дворовой территории с учетом строительства детского сада.

«Жители воочию увидели, что их пространство для жизни в этом дворе будет комфортным. Найдены варианты по организации парковочного пространства, спортивного круглогодичного мини-поля, детских площадок и зон отдыха, - рассказал руководитель Департамента градостроительства Самары Сергей Шанов. – Вместе с жителями мы отметили те территории, по которым необходимо изменить благоустройство. В частности, было предложение расширить проезжую часть и ограничить транзитное движение. В ближайшие дни состоится окончательная редакция схемы благоустройства и согласование ее с инициативной группой».

Стоит отметить, что практика комплексного благоустройства дворовых территорий при возведении детских садов для Самары будет применяться не в первый раз. Например, у здания нового дошкольного учреждения на улице Ташкентской привели в порядок внутриквартальные дороги, тротуары, газоны, устроили парковочные места, разместили детскую площадку с антитравматическим покрытием. Так же планируется благоустроить и двор на Шверника.