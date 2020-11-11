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"Двухэтажные поезда по привлекательной цене": в Москву за 999 рублей

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Акция действует с 13 октября по 31 января.

По статистике, в Москву жители нашего региона путешествуют чаще всего: по работе, к родным, просто познакомиться с достопримечательностями столицы. Добраться в центр страны можно меньше чем за тысячу рублей: ОАО "РЖД" совместно с АО "ФПК" запустило акцию "Двухэтажные поезда по привлекательной цене". При покупке билетов с 13 октября 2020 года по 31 января 2021 года действует специальный тариф от 999 рублей на проезд на верхних местах вагонов купе двухэтажного фирменного поезда № 49/50 Самара — Москва. Билеты по выгодной цене продаются на поезда, курсирующие с 13 октября по 24 декабря 2020 года и с 12 января по 31 января 2021 года.

За свое здоровье можно не беспокоиться: во всех поездах ОАО "РЖД" соблюдаются требования безопасности, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, а персонал прошел соответствующее обучение.

Оформить билеты можно в билетных кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД" или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

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Новости

Назад. 11 ноября 2020
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"Двухэтажные поезда по привлекательной цене": в Москву за 999 рублей
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