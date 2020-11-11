В Самаре уволен директор училища после выступления юных учениц на вечеринке

11.11.2020 11:42 Читали 30

Директор Самарского хореографического училища, отправившая юных воспитанниц на частную вечеринку, должна покинуть свой пост.

Сообщается, что приказ об увольнении директора хореографического училища в Самаре пришел из Министерства культуры региона.

Напомним, что родители детей, которые отправились выступать на частную вечеринку под предлогом конкурса, были возмущены такой ситуацией. Они устроили скандал после того, как узнали, что танцовщицы должны выступать на празднике, который устроил местный предприниматель для своей трехлетней дочери.

Мероприятие проходило на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета. Родителей при этом не предупредили, где будут выступать их дети.