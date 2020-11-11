В Самаре после акций под азербайджанскими флагами задержаны десять человек

11.11.2020 10:39 Читали 10

В Самаре после автопробега по Московскому шоссе и салюта на пл. Куйбышева под азербайджанскими флагами, прошедших вечером 9 ноября, до выяснения обстоятельств задержаны 10 человек.

Видео с акциями (9 ноября праздновался день Государственного флага Азербайджана. - Прим. Волга Ньюс) появились в соцсетях накануне вечером, вызвав недоумение у многих пользователей, - несколькими часами ранее появилась информация о сбитом в Армении рядом с границей Азербайджана российском военном вертолете Ми-24. Погибли два члена экипажа, третий получил тяжелые травмы.

Ответственность за сбитый вертолет взял на себя Азербайджан, заявив, что "приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности".

Напомним, с конца сентября в Нагорном Карабахе развернулись полномасштабные военные действия. Армия Азербайджана заняла значительную часть его территории, в том числе стратегически важный город Шуша. В ночь на 10 ноября стало известно о подписании мирного соглашения и вводе в регион российских миротворцев.

Ширван Керимов, председатель общественной организации "Лига азербайджанцев Самарской области":

"Я нахожусь в Москве, но на расстоянии информацией я владею.

С момента обострения армяно-азербайджанского конфликта наша организация выступила против проведения в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, шествий, митингов, связанных с событиями в Нагорном Карабахе. Это была наша официальная позиция - позиция Лиги азербайджанцев Самарской области, так как мы в первую очередь - граждане России.

9 ноября Республика Азербайджан отмечает День государственного флага. Часть молодых азербайджанцев Самары в честь этой даты устроили автопробег по улицам нашего города. Он не был согласован с администрацией городского округа Самары и правоохранительными органами. За это и организаторы, и участники автопробега понесут наказание в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. Мы во избежание провокаций и конфликтных ситуаций призывали и будем призывать не проводить подобные массовые акции.

По возвращении в Самару мы с советом старейшин обязательно организуем встречу с родителями и самими участниками вчерашней акции, проведем соответствующую воспитательную работу, чтобы впредь во избежание возможных провокаций молодые люди не нарушали общественный порядок в нашем городе.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в этой трагедии, связанной со сбитым вертолетом, раненым желаю скорейшего выздоровления и еще раз благодарю нашего президента Владимира Владимировича Путина за то, что он добился того, что стороны подписали соглашение о прекращении боевых действий".