ВСК стала участником рейтинга топ-100 финансовых групп России

11.11.2020 11:15 Читали 29

ВСК впервые стала участником рейтинга крупнейших финансовых групп России по версии "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

Группа ВСК заняла в рейтинге 49 место. Активы группы за 2019 год составили 155 млрд рублей. За 2018 год -133 млрд рублей.

В Группу ВСК входят следующие страховые компании: САО "ВСК", ООО "ВСК-Линия жизни", ООО "СК ИНТЕРИ", ООО "ВСК-Милосердие".

Стоит отметить, что в первую десятку крупнейших финансовых групп рейтинга вошли лишь три частные.

Агентство составило первый рейтинг крупнейших финансовых групп страны. Холдинги ранжированы на основании данных об их активах за 2019 год.

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