16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ предоставляет услугу "Банковское сопровождение контрактов"

Читали 12

ПСБ в рамках расширения линейки продуктов дистанционного банковского сопровождения предлагает клиентам новую услугу — "Банковское сопровождение контрактов" (БСК).

БСК представляет собой удобный и современный инструмент по оперативному управлению целевым расходованием денежных средств при реализации контракта клиента. Система БСК особенно удобна для компаний, которые заинтересованы в контроле и анализе расходования бюджета по крупным проектам с большим количеством подрядчиков и субподрядчиков: при выполнении госзаказов, контрактов жизненного цикла и концессий, а также договоров по капитальному строительству.

В рамках использования БСК клиенту предоставляются следующие услуги: удобный функционал для дистанционной работы через систему PSB Corporate, открытие отдельного счета, отчеты банка по целевому использованию средств и контролю бюджета сметы контракта, анализ платежей на соответствие требованиям заказчика и подтверждение платежей первичными документами. Также клиент получает возможность воспользоваться сервисом по строительному, технологическому и техническому аудиту, в том числе за счет привлечения сюрвейера.

Совокупность этих услуг обеспечивает бизнесу контроль над освоением авансовых платежей, расходованием средств и их целевым использованием, в том числе с верификацией первичных документов. БСК также помогает оперативному формированию отчетности компании и прозрачности цепочки всех коопераций. В конечном итоге контроль затрат позволяет компании сэкономить ресурсы, повысить эффективность работы и минимизировать риски неисполнения контракта.

Подключить "Банковское сопровождение контрактов" можно удаленно online в системе дистанционного банковского сопровождения ПСБ — PSB Corporate.

Директор департамента цифрового корпоративного бизнеса и разработки продуктов ПСБ Вячеслав Благирев отметил: "ПСБ как универсальный банк стремится дать клиентам гибкие инструменты для поддержки текущей деятельности. Новая услуга ПСБ — "Банковское сопровождение контрактов" — специально разработана для усиления контроля целевого расходования средств на конкретные проекты компаний. Ее применение позволяет повысить экономическую эффективность деятельности клиента и прозрачность его бизнеса. ПСБ продолжит дальнейшее развитие цифровых продуктов банка для максимального удобства и продуктивности бизнеса клиентов".

Версия для печати

Новости

Назад. 10 ноября 2020
ПСБ предоставляет услугу "Банковское сопровождение контрактов"

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Девять из десяти пациентов лечатся и выздоравливают на амбулаторном этапе под наблюдением врача

В регионе прорабатывают вопрос создания запаса необходимых лекарственных препаратов для лечения ОРВИ, пневмонии и коронавируса. Соответствующее поручение Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал на заседании оперативного штаба.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Парад Памяти в Самаре пройдет в режиме онлайн

Во вторник, 27 октября, губернатор, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров провел заседание президиума регполитсовета партии, центральной темой которого стало проведение памятных мероприятий в честь легендарного военного парада, прошедшего 1941 г. в Куйбышеве.

Он и она