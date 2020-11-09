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ПСБ запустил цифровое подтверждение дохода для розничных заемщиков

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ПСБ запустил в мобильном приложении сервис загрузки документов для подтверждения дохода. На данный момент цифровое подтверждение дохода используется при онлайн-оформлении кредитов наличными, в скором времени сервис будет действовать при получении всех кредитных продуктов, в том числе при оформлении заявки в офисе банка.

Теперь клиентам ПСБ не требуется посещать отделение для того, чтобы предоставить в банк подтверждающие доход или иные документы для одобрения кредита. После заполнения онлайн-заявки и получения предварительного одобрения, в мобильном приложении ПСБ клиент может ознакомиться с набором решений и необходимыми документами для каждого из них. Далее ему потребуется загрузить из памяти смартфона или с помощью камеры устройства полный комплект документов. После их проверки, получения финального положительного решения и подписания кредитного договора электронно-цифровой подписью, клиент уже через несколько минут получает в распоряжение денежные средства.

"Мы стремимся предложить своим клиентам не только привлекательные ценовые условия по кредитным продуктам, но и сделать максимально простым и быстрым сам процесс получения кредита. В 2018 году ПСБ запустил возможность оформления кредита наличными по онлайн-заявке, и эта услуга стала у клиентов одной из самых популярных, поскольку значительно экономит их время. Новый сервис позволяет клиентам получить кредит без единого визита в офис банка. Все документы, необходимые для одобрения кредита, можно загрузить через мобильное приложение в любое удобное время. Сегодня такая услуга обретает особую актуальность, поскольку позволяет людям реже посещать общественные места", — заявила директор по развитию продаж в цифровых каналах ПСБ Юлия Михайловская.

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Новости

Назад. 09 ноября 2020
ПСБ запустил цифровое подтверждение дохода для розничных заемщиков
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