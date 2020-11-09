Ушел из жизни президент ПГУТИ Владимир Андреев

Владимир Андреев родился 27 июня 1951 года в пос. Погрузная Кошкинского района Куйбышевской области. В 1974 г. он закончил с отличием Куйбышевский электротехнический институт связи (КЭИС), а затем аспирантуру (1978 г.) и докторантуру (1991 г.) при Московском электротехническом институте связи.
Вся его трудовая деятельность связана с КЭИС - ПИИРС - ПГАТИ - ПГУТИ, где он прошел путь от ассистента кафедры до ректора и президента университета. С 2016 г. Владимир Андреев был президентом ПГУТИ, председателем Попечительского совета вуза.
Прощание состоится 10 ноября в 12:30 у главного входа корпуса №2 ПГУТИ на Московском шоссе, 77. Похороны пройдут на кладбище "Царевщина".