"Крылья" разгромили "Акрон"

09.11.2020 10:09 Читали 10

В 20-ом туре ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Самара Арене" принимали тольяттинский "Акрон".

На 7-ой минуте игры тольяттинский защитник в борьбе с Дмитрием Кабутовым сыграл рукой в своей штрафной площади, и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал Антон Зиньковский – 1:0. На 10-ой минуте навес Дмитрия Кабутова замкнул Иван Сергеев, головой отправив мяч в сетку – 2:0. На 13 минуте встречи за фол на Владиславе Сарвели получил красную карточку полузащитник "Акрона" Даур Квеквескири, и гости остались в меньшинстве. На 32 минуте встречи Дмитрий Кабутов сделал еще одну голевую передачу, теперь её замкнул головой в красивом прыжке Владимир Полуяхтов – 3:0. На 75 минуте игры Андрей Киреев получил второе предупреждение в матче, "Акрон" доигрывал матч вдевятером.

Иван Сергеев забил свой 18-ый мяч и продолжает уверенно лидировать в споре бомбардиров ФНЛ, опережая ближайших преследователей на 8-мь голов. Для Владимира Полуяхтова его гол стал первым за нашу команду.

Двенадцатый матч в этом сезоне ворота нашей команды остаются в неприкосновенности.

В следующем, 21 туре, "Крылья Советов" на выезде сыграют с "Краснодаром-2". Игра состоится в среду, 11 ноября, в 14:00.