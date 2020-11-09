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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самаре выступил камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета

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В пятницу, 6 ноября, на сцене Самарской государственной филармонии выступил всемирно известный коллектив, обладатель премии Grammy камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением народного артиста Советского Союза Юрия Башмета. Для любителей музыки прозвучали инструментальные сочинения Эдварда Грига, Петра Чайковского и современного композитора Кузьмы Бодрова. Вместе с земляками зрителем концерта стал и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Концерт организован в рамках проведения в Самарской области Десятой детской музыкальной академии стран СНГ и Балтии под патронатом маэстро Юрия Башмета. Академия – это образовательный проект для юных музыкантов, который дает возможность раскрыть талант молодым дарованиям, а также перенять знания и опыт у ведущих российских и мировых артистов в рамках мастер-классов, уроков и лекций. За десять лет работы Академии обучение в ней прошли более 800 одаренных детей из России и стран постсоветского пространства. Сейчас многие «выпускники» Академии поступили в ведущие творческие вузы, проявили себя на международных конкурсах.

«Юрий Абрамович, я хочу вас искренне поблагодарить, потому что детская музыкальная Академия, которой мы отмечаем небольшой, но очень достойный юбилей — 10 лет, существует благодаря вам. Уже подросли музыканты, которые когда-то малышами пришли к вам и получили уроки мастерства, уроки большого мастера, маэстро. Я хочу вас искренне за это поблагодарить,- обратился Дмитрий Азаров к Юрию Башмету. — Сейчас мы реализуем национальные проекты, инициированные Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, и одна из их главных задач — это самореализация каждого человека, каждого ребенка. Вы эту задачу начали выполнять гораздо раньше».

Также Глава региона поблагодарил маэстро за активное участие в рабочей группе Госсовета по культуре, которую возглавляет Дмитрий Азаров. «На заседаниях мы обсуждаем разные темы, и экспертное мнение Юрия Абрамовича очень часто оказывается определяющим».

В этом году помимо Юрия Башмета среди педагогов — флейтист из Великобритании Гаррет МакЛернон, заслуженный артист России Дмитрий Воронцов, знаменитая скрипачка Анна Соколова, выдающийся виолончелист Евгений Румянцев и многие другие. Мастер-классы наставников проекта проходят с 5 по ‪9 ноября‬ в Самаре, Новокуйбышевске и Тольятти на площадках самарской филармонии, тольяттинской Детской музыкальной школы № 4 и новокуйбышевской Детской школы искусств «Вдохновение». При этом из-за непростой эпидемиологической обстановки Академия проводится в новом формате: чтобы обезопасить здоровье юных музыкантов и их наставников, сокращено число тех, кто участвует в мастер-классах очно, но при этом все уроки транслируются онлайн.

«Именно на Самарской земле впервые в моей жизни появилась школа моего имени. Тут же я обнаружил потрясающий уровень воспитания молодых музыкантов. Я помню, что удивился, когда впервые услышал, что дети тут играют на уровене примерно 2-3 курса московской консерватории», — отметил Юрий Башмет.

Еще одна новика Десятой академии – расширение спектра занятий: к струнным и деревянным духовым инструментам добавились труба, валторна, баян и балалайка.

 
 
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