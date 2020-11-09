В Самаре выступил камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета

Концерт организован в рамках проведения в Самарской области Десятой детской музыкальной академии стран СНГ и Балтии под патронатом маэстро Юрия Башмета. Академия – это образовательный проект для юных музыкантов, который дает возможность раскрыть талант молодым дарованиям, а также перенять знания и опыт у ведущих российских и мировых артистов в рамках мастер-классов, уроков и лекций. За десять лет работы Академии обучение в ней прошли более 800 одаренных детей из России и стран постсоветского пространства. Сейчас многие «выпускники» Академии поступили в ведущие творческие вузы, проявили себя на международных конкурсах.

«Юрий Абрамович, я хочу вас искренне поблагодарить, потому что детская музыкальная Академия, которой мы отмечаем небольшой, но очень достойный юбилей — 10 лет, существует благодаря вам. Уже подросли музыканты, которые когда-то малышами пришли к вам и получили уроки мастерства, уроки большого мастера, маэстро. Я хочу вас искренне за это поблагодарить,- обратился Дмитрий Азаров к Юрию Башмету. — Сейчас мы реализуем национальные проекты, инициированные Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, и одна из их главных задач — это самореализация каждого человека, каждого ребенка. Вы эту задачу начали выполнять гораздо раньше».

Также Глава региона поблагодарил маэстро за активное участие в рабочей группе Госсовета по культуре, которую возглавляет Дмитрий Азаров. «На заседаниях мы обсуждаем разные темы, и экспертное мнение Юрия Абрамовича очень часто оказывается определяющим».

В этом году помимо Юрия Башмета среди педагогов — флейтист из Великобритании Гаррет МакЛернон, заслуженный артист России Дмитрий Воронцов, знаменитая скрипачка Анна Соколова, выдающийся виолончелист Евгений Румянцев и многие другие. Мастер-классы наставников проекта проходят с 5 по ‪9 ноября‬ в Самаре, Новокуйбышевске и Тольятти на площадках самарской филармонии, тольяттинской Детской музыкальной школы № 4 и новокуйбышевской Детской школы искусств «Вдохновение». При этом из-за непростой эпидемиологической обстановки Академия проводится в новом формате: чтобы обезопасить здоровье юных музыкантов и их наставников, сокращено число тех, кто участвует в мастер-классах очно, но при этом все уроки транслируются онлайн.

«Именно на Самарской земле впервые в моей жизни появилась школа моего имени. Тут же я обнаружил потрясающий уровень воспитания молодых музыкантов. Я помню, что удивился, когда впервые услышал, что дети тут играют на уровене примерно 2-3 курса московской консерватории», — отметил Юрий Башмет.

Еще одна новика Десятой академии – расширение спектра занятий: к струнным и деревянным духовым инструментам добавились труба, валторна, баян и балалайка.