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В регионе маленькие пациенты будут получать дорогостоящее лечение в кардиодиспансере за счет средств ОМС

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В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им. В.П. Полякова в дневном стационаре реализуется программа по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи детям с ревматологической патологией.

Напомним, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из главных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Реализация нацпроекта в Самарской области находится на контроле Губернатора Дмитрия Азарова. Развитие системы здравоохранения, усиление профилактической работы и раннего выявления заболеваний, обновление материально-технической базы лечебных учреждений, оснащение их новым современным оборудованием, внедрение новых методик лечения играет важную роль в повышении качества жизни людей. Это один из важнейших элементов стратегии лидерства главы региона.

Как рассказал заведующий отделением детской кардиохирургии и кардиоревматологии, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской кардиохирургии Сергей Шорохов, всего за 1-2 дня под контролем специалистов маленькие пациенты, у которых нет федеральных льгот, будут получать дорогостоящее, наиболее эффективное в настоящее время лечение генно-инженерными препаратами за счет средств обязательного медицинского страхования (стоимость лечения каждого ребенка доходит до 500 тыс. рублей в год).

Важно, что госпитализация в круглосуточный стационар маленьким пациентам не потребуется. По словам главного внештатного специалиста по детской ревматологии министерства здравоохранения Самарской области Юлии Бродерзон, в регионе десятки семей с нетерпением ждали этого решения. При этом все дети состоят на диспансерном наблюдении специалистов областного кардиодиспансера, они регулярно проходят обследование, им корректируются назначения.

Включение этого вида помощи в Территориальную программу ОМС позволит вывести лечение пациентов на новый качественный уровень и существенно улучшить прогноз течения заболеваний.

Сегодня кардиодиспансер продолжает работу в штатном режиме с соблюдением всех противоэпидемических мер.

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Новости

Назад. 05 ноября 2020
В регионе маленькие пациенты будут получать дорогостоящее лечение в кардиодиспансере за счет средств ОМС
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