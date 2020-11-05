В Самарской области больные COVID-19 начнут получать бесплатные лекарства уже с 5 ноября

05.11.2020 09:29 Читали 17

Такую задачу поставил Губернатор Дмитрий Азаров во время оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, который прошел во вторник, 3 ноября.

Напомним, что на прошлой неделе Президент страны Владимир Путин поручил Правительству выделить средства для обеспечения бесплатными препаратами больных COVID-19, которые проходят амбулаторное лечение.

«Армен Сисакович, я попрошу коротко проинформировать о том, как на территории Самарской области будет реализована задача, которую определил Президент. Региону деньги выделены, но, кроме закупки препаратов, необходимо обеспечить их доставку до населения. Как готовимся к этому, в какие сроки приступим к реализации задачи, поставленной Главой государства?», – обратился Губернатор к министру здравоохранения области Армену Беняну.

Министр рассказал, что специалисты уже просчитали потребность в лекарствах и «забронировали» их, подав заявку в федеральный центр. Развозить лекарства будут специализированные бригады, которые сосредоточатся на лечение амбулаторных больных. При этом планируется развозить лекарства сразу «пакетом», а не по мере получения препаратов.

«Поставка препаратов уже начата: уже сегодня регион получил 500 упаковок Фавипиравира. Рассчитываем, что в течение 10 дней получим остальные препараты, и уже с середины ноября наши бригады начнут выдавать их пациентам, – пояснил Армен Бенян. – Считаем целесообразным «закрепить» бригады за одним поликлиническим отделением в каждом муниципалитете, чтобы была централизованная выдача лекарств. Так будет проще управлять процессами».

Дмитрий Азаров раскритиковал такой подход: он отметил, что необходимо передатвать лекарства нуждающимся оперативно, реализовывать партию, как только она поступает в регион, а не дожидаться, пока будет собран весь комплект лекарств.

«Почему граждане, которые уже сейчас лечатся, должны ждать 12 дней, чтобы им доставили эти препараты? – обратился Дмитрий Азаров к министру. – Меня это не устраивает: получаем препараты – все, буквально через день они должны быть у больных. Да, людям придется объяснять, что есть комплекс, что к этому препарату дополнительно нужны другие, говорите, что они будут позже, но десять дней держать препараты на складах только потому, что удобнее потом доставить все сразу, «проще управлять», как вы сказали, – не допустимо. Я не ставлю вам задачу проще управлять, я ставлю вам задачу, чтобы люди получали полноценное лечение в максимально короткие сроки».

Также Дмитрий Азаров поручил проанализировать, насколько целесообразно выбирать в населенном пункте лишь одну поликлинику, которая будет заниматься распределением лекарств для амбулаторных больных: «Я за то, чтобы, принимая решения, мы выбрали оптимальные. Когда из единого центра будем раздавать лекарства, можем столкнуться с тем, что его специалисты хуже знают отдельные территории города или района, его жителей, в отличие от участковых врачей. Мы можем получить именно в этом вопросе «узкое горлышко», которое будет задерживать работу всей системы. Давайте еще раз подумаем и все взвесим».

Глава региона поставил задачу в течение суток отработать механизм доставки лекарств до пациентов, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить людей необходимыми препаратами.

«Вам сутки на отработку, включая праздничный день – День народного единства, – поручил Дмитрий Азаров. – Чтобы с 5 числа доставка лекарственных препаратов начала осуществляться тем людям, которые в них нуждаются. Откладывать исполнение поручения Президента мы не именем права».