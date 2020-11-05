В Самарской области школьников перевели на "дистанционку"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал предложение оперштаба: "Считаю возможным принять решение и ввести дистанционное обучение на неделю для 6-11 классов. Не будем горячиться, дистанционное обучение вводится пока на неделю с возможной пролонгацией".
Отметим, министерство образования региона изначально предлагало ввести дистанционное обучение на две недели для 6-11 классов - с 9 по 22 ноября.
"А решение о продлении каникул было правильным и своевременным. Заболеваемость среди школьников снизилась на треть", - добавил Дмитрий Азаров.