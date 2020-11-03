"Ростелеком": жители Самарской области стали чаще звонить с таксофонов

03.11.2020 16:51 Читали 15

"Ростелеком" зафиксировал в Самарской области рост количества соединений с таксофонов в мае, сентябре и октябре. Увеличение трафика отмечено в селах и сосредоточено на междугородных направлениях. В мае по сравнению со средними показателями предыдущих месяцев число звонков в другие регионы удвоилось, в сентябре оно возросло в четыре раза, а в октябре — впятеро, достигнув 2,5 тысячи. Если в январе разговоры с телефонов-автоматов в совокупности продолжались около тысячи минут, то в октябре — уже семь тысяч. Чаще всего жители губернии звонили в Ульяновскую область, Татарстан и Москву.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"С началом пандемии сельчане стали реже выезжать за пределы региона, и потребность в общении возросла многократно. Бесплатные звонки с таксофонов и на городские, и на мобильные номера без ограничений по времени — это возможность оставаться на связи с родными и близкими".

Вера Тарасова, жительница села Марьевка Самарской области:

"Таксофон нас очень выручает: дочке в Красноярск звоним каждый день, подолгу разговариваем с внуком. Зарплата в селе маленькая, денег на всё не хватает, а за таксофон платить не нужно — для нас это существенная экономия".

На территории региона "Ростелеком" обслуживает 1 358 таксофонов. При помощи телефона-автомата жители губернии могут обратиться в экстренные службы, бесплатно позвонить на любые номера в пределах России.

Получить информацию о местонахождении таксофона, расстоянии до ближайшего аппарата и телефонном номере терминала для приема входящих звонков можно на сайте компании "Ростелеком".