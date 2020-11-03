ПСБ продлил программы льготного ипотечного кредитования под 5,85%

В рамках госпрограммы-2020 ПСБ выдает ипотеку под 5,85% гражданскому населению и военнослужащим на приобретение строящейся или готовой квартиры у застройщика.
По гражданской программе можно получить кредит на сумму до 12 млн рублей для приобретения недвижимости на первичном рынке в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей для остальных российских регионов. Размер первоначального взноса составляет 15%.
Согласно условиям "Госпрограммы. Военная ипотека 2020", максимальный размер кредита составляет 3,79 млн рублей, первоначальный взнос - 15%.
Государственная программа по субсидированию ипотечной ставки на уровне 6,5% была запущена в апреле 2020 года. ПСБ стал одним из первых ее участников, дополнительно снизив ставку для своих клиентов до 5,85% годовых*.
"Как показал первый этап реализации, госпрограмма-2020 стала мощнейшим драйвером рынка, поддержав в сложное время жилищное строительство, а главное - позволив сотням тысяч российских семей приобрести собственное жилье на доступных условиях. К ноябрю ПСБ выдал в рамках госпрограммы-2020 кредиты на сумму около 30 млрд рублей, и мы заинтересованы продолжить реализацию программы в рамках второго этапа, при этом сохранив дополнительные преференции по ставке для наших клиентов", - говорит руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.
*Процентная ставка 5,85% годовых применяется в рамках акции до 01.12.2020 г по программе "Госпрограмма 2020" предоставляется при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования. Надбавка к процентной ставке 1 п.п. при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика, а также страхование имущества в соответствии с требованиями Банка. Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей - для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей - для объектов, расположенных в остальных субъектах. Срок кредита от 36 до 300 месяцев. Первоначальный взнос - от 15 до 80%. Срок действия программы "Госпрограмма 2020": с 17 апреля 2020 по 1 июля 2021 (включительно). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заёмщикам вы можете узнать на сайте psbank.ru или по телефону колл-центра 88003337890 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна на 03.11.2020 г. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 года.