ПСБ продлил программы льготного ипотечного кредитования под 5,85%

03.11.2020 16:38 Читали 11

ПСБ продлил срок действия программ льготного ипотечного кредитования в рамках госпрограммы-2020 до 1 июля 2021 года.

В рамках госпрограммы-2020 ПСБ выдает ипотеку под 5,85% гражданскому населению и военнослужащим на приобретение строящейся или готовой квартиры у застройщика.

По гражданской программе можно получить кредит на сумму до 12 млн рублей для приобретения недвижимости на первичном рынке в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей для остальных российских регионов. Размер первоначального взноса составляет 15%.

Согласно условиям "Госпрограммы. Военная ипотека 2020", максимальный размер кредита составляет 3,79 млн рублей, первоначальный взнос - 15%.

Государственная программа по субсидированию ипотечной ставки на уровне 6,5% была запущена в апреле 2020 года. ПСБ стал одним из первых ее участников, дополнительно снизив ставку для своих клиентов до 5,85% годовых*.

"Как показал первый этап реализации, госпрограмма-2020 стала мощнейшим драйвером рынка, поддержав в сложное время жилищное строительство, а главное - позволив сотням тысяч российских семей приобрести собственное жилье на доступных условиях. К ноябрю ПСБ выдал в рамках госпрограммы-2020 кредиты на сумму около 30 млрд рублей, и мы заинтересованы продолжить реализацию программы в рамках второго этапа, при этом сохранив дополнительные преференции по ставке для наших клиентов", - говорит руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.