16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ продлил программы льготного ипотечного кредитования под 5,85%

Читали 11

ПСБ продлил срок действия программ льготного ипотечного кредитования в рамках госпрограммы-2020 до 1 июля 2021 года.

В рамках госпрограммы-2020 ПСБ выдает ипотеку под 5,85% гражданскому населению и военнослужащим на приобретение строящейся или готовой квартиры у застройщика.

По гражданской программе можно получить кредит на сумму до 12 млн рублей для приобретения недвижимости на первичном рынке в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей для остальных российских регионов. Размер первоначального взноса составляет 15%.

Согласно условиям "Госпрограммы. Военная ипотека 2020", максимальный размер кредита составляет 3,79 млн рублей, первоначальный взнос - 15%.

Государственная программа по субсидированию ипотечной ставки на уровне 6,5% была запущена в апреле 2020 года. ПСБ стал одним из первых ее участников, дополнительно снизив ставку для своих клиентов до 5,85% годовых*.

"Как показал первый этап реализации, госпрограмма-2020 стала мощнейшим драйвером рынка, поддержав в сложное время жилищное строительство, а главное - позволив сотням тысяч российских семей приобрести собственное жилье на доступных условиях. К ноябрю ПСБ выдал в рамках госпрограммы-2020 кредиты на сумму около 30 млрд рублей, и мы заинтересованы продолжить реализацию программы в рамках второго этапа, при этом сохранив дополнительные преференции по ставке для наших клиентов", - говорит руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

*Процентная ставка 5,85% годовых применяется в рамках акции до 01.12.2020 г по программе "Госпрограмма 2020" предоставляется при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования. Надбавка к процентной ставке 1 п.п. при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика, а также страхование имущества в соответствии с требованиями Банка. Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей - для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей - для объектов, расположенных в остальных субъектах. Срок кредита от 36 до 300 месяцев. Первоначальный взнос - от 15 до 80%. Срок действия программы "Госпрограмма 2020": с 17 апреля 2020 по 1 июля 2021 (включительно). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заёмщикам вы можете узнать на сайте psbank.ru или по телефону колл-центра 88003337890 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна на 03.11.2020 г. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 года.

Версия для печати

Новости

Назад. 03 ноября 2020
"Ростелеком": жители Самарской области стали чаще звонить с таксофонов
ПСБ продлил программы льготного ипотечного кредитования под 5,85%
ПСБ принимает участие в льготном финансировании сельскохозяйственных производителей

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Девять из десяти пациентов лечатся и выздоравливают на амбулаторном этапе под наблюдением врача

В регионе прорабатывают вопрос создания запаса необходимых лекарственных препаратов для лечения ОРВИ, пневмонии и коронавируса. Соответствующее поручение Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал на заседании оперативного штаба.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Парад Памяти в Самаре пройдет в режиме онлайн

Во вторник, 27 октября, губернатор, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров провел заседание президиума регполитсовета партии, центральной темой которого стало проведение памятных мероприятий в честь легендарного военного парада, прошедшего 1941 г. в Куйбышеве.

Он и она