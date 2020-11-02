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Стоимость платной парковки составит от 45 до 65 рублей в час

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Власти города подготовили проект постановления, касающийся утверждения методики расчета и максимального размера платы за пользование парковками. Согласно проектным расчетам, стоимость составит от 45 до 65 рублей за место.

Стоимость будет зависеть от коэффициента востребованности участка улицы. К примеру, на разных участках Максима Горького он варьируется от 1,0 до 1,3. Расчет для парковки от Комсомольской до Пионерской будет вестись с применением коэффициента 1,0, а в границах Красноармейской и Вилоновской – 1,3. На отрезках Куйбышева, от Красноармейской до Шостаковича и от Красноармейской до Льва Толстого – исходить будут из числа 1,4, а от Комсомольской до Льва Толстого – всего 1,15.

Кроме фактора востребованности на почасовую стоимость также влияет день недели (плата предусмотрена только в будни, в выходные и нерабочие дни она не взимается), время суток (как и в ранее принятых документах, предусмотрен «нулевой» ночной коэффициент в период с 20:00 до 08:00) и необходимость корректировки размера платы (в перспективе — в зависимости от востребованности конкретного участка как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения). Все эти коэффициенты будут умножаться на базовый размер платы, который берется за стартовую основу расчета — 45 рублей в час, после чего рекомендовано округление суммы до рублей в размере, кратном пяти (по правилам математического округления).

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Назад. 02 ноября 2020
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Стоимость платной парковки составит от 45 до 65 рублей в час
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