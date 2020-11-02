В Самаре ужесточат контроль масочного режима в транспорте

02.11.2020 14:44 Читали 32

В октябре в Самаре составили 49 протоколов в отношении пассажиров, не желающих надевать маски в общественном транспорте.

С прошлого месяца таких нарушителей решили штрафовать. Протоколы составляют участники специальных рейдов по контролю масочного режима - они проводятся каждый день во всех видах общественного транспорта, заявляют в мэрии.

"Количество протоколов увеличивается ежедневно, - рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин. - Первые административные дела, которые мы инициировали несколько недель назад, уже поступили в суды. В ближайшее время будут назначены даты рассмотрения материалов, оформленных в отношении нарушителей масочного режима в пассажирском транспорте".

Ст. 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает наложение на граждан штрафа в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, а при повторном нарушении - от 15 тыс. до 50 тыс. рублей.

"В отношении пассажиров, которые после замечаний контролеров все же надевали средства защиты органов дыхания, до сегодняшнего дня протоколы не составлялись, - сообщили сегодня, 2 ноября, в мэрии города. - И это было, скорее, жестом доброй воли организаторов рейдов, чтобы сформировать сознательное отношение к правилам, которые диктует пандемия. Однако теперь меры ужесточаются. Каждое зафиксированное нарушение (если в момент проверки тот или иной пассажир оказался без маски) будет являться поводом для того, чтобы выпроводить нарушителя из салона и начать административное производство".

Доказательством для судов станут фото и видео, сделанные участниками рейдов в общественном транспорте.