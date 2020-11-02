В Самаре изменится тариф на пассажирские перевозки

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии. Речь идет о так называемом "регулируемом тарифе", который устанавливается для предоставления субсидий транспортным предприятиям.
Для граждан стоимость проезда не изменится.
В Самаре тариф на пассажирские перевозки вырастет с 30 до 33 рублей, пишет Волга Ньюс.
Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии. Речь идет о так называемом "регулируемом тарифе", который устанавливается для предоставления субсидий транспортным предприятиям.
Для граждан стоимость проезда не изменится.