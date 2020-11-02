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В Самаре изменится тариф на пассажирские перевозки

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В Самаре тариф на пассажирские перевозки вырастет с 30 до 33 рублей, пишет Волга Ньюс.

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии. Речь идет о так называемом "регулируемом тарифе", который устанавливается для предоставления субсидий транспортным предприятиям.

Для граждан стоимость проезда не изменится.

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Назад. 02 ноября 2020
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