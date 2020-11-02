02.11.2020 14:56 Читали 11

Верхние полки в купе стали доступнее.

При покупке билетов с 23 октября по 5 ноября 2020 года можно приобрести билеты вдвое дешевле по сравнению с обычной ценой. Акция "Скидка 50% в купе" действует на поездки с 1 ноября по 30 ноября 2020 года для покупателей верхних мест в купейных вагонах поездов.

За свое здоровье можно не беспокоиться: во всех поездах ОАО "РЖД" соблюдаются требования безопасности, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, а персонал прошел соответствующее обучение.

Поезда, участвующие в акции:

№ поезда Направление

058(Г) Москва-Йошкар-Ола

058(Э) Йошкар-Ола — Москва

391(У) Челябинск-Москва

392(У) Москва-Челябинск

101(Й) Нижневартовск — Пенза

102(Й) Пенза — Нижневартовск

676(У) Магнитогорск — Уфа

011(Й) Владивосток — Самара

012(Й) Самара — Владивосток

331(Й) Новый Уренгой-Уфа

332(Й) Уфа — Новый Уренгой

675(Й) Уфа — Сибай

676(Й) Сибай — Уфа

010(Й) Москва — Самара

009(Й) Самара — Москва

138(Й) Москва — Самара — Оренбург

137(У) Оренбург-Самара-Москва

066(Й) Москва-Тольятти

066(Э) Тольятти — Москва

066(ЭЦ) Тольятти-Санкт-Петербург

022(Й) Москва-Ульяновск

021(Й) Ульяновск — Москва

098(Й) Москва — Димитровград

097(Й) Димитровград — Москва

094(Й) Москва — Пенза

093(Й) Пенза — Москва

107(Й) Самара — Санкт-Петербург

107(Ж) Санкт-Петербург — Самара

337(Й) Самара — Санкт-Петербург

337(Ж) Санкт-Петербург — Самара

337(ЖИ) Санкт-Петербург — Тольятти

347(Й) Уфа — Санкт-Петербург

347(Ж) Санкт-Петербург — Уфа

610(Й) Ульяновск — Нижневартовск

682(Й) Самара — Киров

375(ГД) Пенза — Адлер

Скидка применяется только к тарифам на проезд в поездах и вагонах АО "ФПК", при этом другие предложения и скидки не действуют. Количество мест ограничено.

Оформить билеты можно в билетных кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД" или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".