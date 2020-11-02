При покупке билетов с 23 октября по 5 ноября 2020 года можно приобрести билеты вдвое дешевле по сравнению с обычной ценой. Акция "Скидка 50% в купе" действует на поездки с 1 ноября по 30 ноября 2020 года для покупателей верхних мест в купейных вагонах поездов.
За свое здоровье можно не беспокоиться: во всех поездах ОАО "РЖД" соблюдаются требования безопасности, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, а персонал прошел соответствующее обучение.
Поезда, участвующие в акции:
№ поезда Направление
- 058(Г) Москва-Йошкар-Ола
- 058(Э) Йошкар-Ола — Москва
- 391(У) Челябинск-Москва
- 392(У) Москва-Челябинск
- 101(Й) Нижневартовск — Пенза
- 102(Й) Пенза — Нижневартовск
- 676(У) Магнитогорск — Уфа
- 011(Й) Владивосток — Самара
- 012(Й) Самара — Владивосток
- 331(Й) Новый Уренгой-Уфа
- 332(Й) Уфа — Новый Уренгой
- 675(Й) Уфа — Сибай
- 676(Й) Сибай — Уфа
- 010(Й) Москва — Самара
- 009(Й) Самара — Москва
- 138(Й) Москва — Самара — Оренбург
- 137(У) Оренбург-Самара-Москва
- 066(Й) Москва-Тольятти
- 066(Э) Тольятти — Москва
- 066(ЭЦ) Тольятти-Санкт-Петербург
- 022(Й) Москва-Ульяновск
- 021(Й) Ульяновск — Москва
- 098(Й) Москва — Димитровград
- 097(Й) Димитровград — Москва
- 094(Й) Москва — Пенза
- 093(Й) Пенза — Москва
- 107(Й) Самара — Санкт-Петербург
- 107(Ж) Санкт-Петербург — Самара
- 337(Й) Самара — Санкт-Петербург
- 337(Ж) Санкт-Петербург — Самара
- 337(ЖИ) Санкт-Петербург — Тольятти
- 347(Й) Уфа — Санкт-Петербург
- 347(Ж) Санкт-Петербург — Уфа
- 610(Й) Ульяновск — Нижневартовск
- 682(Й) Самара — Киров
- 375(ГД) Пенза — Адлер
Скидка применяется только к тарифам на проезд в поездах и вагонах АО "ФПК", при этом другие предложения и скидки не действуют. Количество мест ограничено.
Оформить билеты можно в билетных кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД" или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".