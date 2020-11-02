"АВТОБАН" готовится начать стройку на втором и третьем этапах обхода Тольятти

02.11.2020 14:26 Читали 14

Восемь с половиной тысяч километров высококачественного дорожного полотна, из них более двух тысяч по территории России, сотни миллиардов инвестиций, инновационные методики строительства и эксплуатации, новый импульс в развитии международного сотрудничества, страны и регионов — все это обеспечит реализация международного транспортного коридора "Европа-Западный Китай". Его частью станет обход Тольятти с мостом через Волгу в районе села Климовка, в котором принимает активное участие дорожно-строительный холдинг "Автобан".

Для региона строительство обхода Тольятти имеет стратегическое значение. Проект включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Он предусматривает 98 километров скоростной магистрали первой технической категории, три новые транспортные развязки, мост протяженностью 3,7 километра через реку Волгу в районе села Климовка и примыкающие к нему дороги длиной 8,8 км. Новая трасса обеспечит доступность и инвестиционную привлекательность особой экономической зоны "Тольятти", технопарка "Жигулевская долина" и предприятий, расположенных здесь. Введение объекта в эксплуатацию также позволит снизить транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, где четырехполосное движение сменяется двухполосным, и экологическую — на районы Тольятти, через которые пролегает маршрут. А это порядка 12 млн транзитных автомобилей в год.

Строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" — один из ключевых подрядчиков, выполняющих строительные работы. Заказчиками проекта выступили Федеральное дорожное агентство Росавтодор и правительство Самарской области. В соответствии с концессионным соглашением, подписанным в октябре 2019 года, "Автобану" предстоит построить скоростную магистраль первой технической категории протяженностью более 90 километров с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Соглашение заключено на 20 лет, строительно-монтажные работы должны завершиться в 2023 году.

"Начало строительных работ на втором и третьем этапах в Тольятти намечено на начало ноября. А пока активно идут подготовительные работы: организация производственных баз и передислокация оборудования, — рассказал руководитель проекта Антон Гурьянов. — Участниками стройки стали три строительных управления холдинга "Автобан": СУ-920 и СУ-925 будут вести работы на левом берегу со стороны Тольятти, СУ-905 — на правом, со стороны Сызрани. Сейчас мы закупаем дорожно-строительные материалы, необходимые для выполнения производственной программы на 2020 год. Объем финансирования работ на объекте составляет более 1,1 млрд рублей". До конца года рабочим предстоит снять растительный слой почвы, убрать свыше 409 тыс. кубических метров земляного полотна и выполнить насыпь грунта в объеме 360 тыс. кубометров. Также на участке будет выполнен перенос коммуникаций, после чего начнется строительство искусственных сооружений.

Строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" входит в пятерку крупнейших российских дорожно-строительных компаний и является одним из ключевых генеральных подрядчиков Федерального дорожного агентства Росавтодор и Госкомпании "Автодор". Ключевые компетенции холдинга — дорожное строительство, инжиниринг, инвестирование, государственно-частное партнерство и эксплуатация дорог. Общий объем контрактов холдинга, включая ГЧП проекты, составляет 330 млрд рублей.

На сегодняшний день в составе холдинга работают 30 подразделений: проектные институты, производственные компании, строительные управления, отделы, отвечающие за содержание и эксплуатацию объектов. Более шести тысяч высококвалифицированных специалистов холдинга строят дороги в 5 федеральных округах Российской Федерации. Команда "Автобана" трудилась и в суровых морозах Ханты-Мансийского автономного округа, и под палящим солнцем Краснодарского края. Автопарк спецтехники, производственные мощности и финансовые ресурсы позволяют "Автобану" ежегодно строить и вводить в эксплуатацию до 200 км современных и безопасных дорог. В числе реализованных проектов ЦКАД-3 и ЦКАД-4, федеральные трассы М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры", М-11 "Нева". Всего команда "Автобана" построила более 200 объектов протяженностью 5 000 километров.

Более чем полувековой опыт "Автобана" в дорожном строительстве, обширная производственная и научно-техническая база, автопарк, включающий более 12 000 единиц техники, вселяют уверенность в то, что работы по обходу Тольятти будут выполнены качественно и в срок.

Новая, современная и безопасная транспортная магистраль будет обладать большой пропускной способностью. По прогнозам специалистов, интенсивность движения составит 60 тысяч автомобилей в сутки.