ПСБ снизил ставки по популярным ипотечным программам

Теперь рефинансировать ипотеку, оформленную в другом банке, заемщики могут по ставке 8,15% годовых. Программа действует на первичном и вторичном рынках жилья. Максимальная сумма кредита увеличена с 15 млн руб. до 20 млн руб. (до 85% от стоимости объекта недвижимости).
Ставки по ипотеке на покупку апартаментов как на первичном, так и на вторичном рынках в рамках программы "Крупная сумма" составят от 7,7% годовых. Максимальный срок кредита увеличен до 25 лет, что позволит большему числу заемщиков обслуживать кредит с комфортным уровнем долговой нагрузки. Акция распространяется на кредиты размером 7-30 млн руб. для покупки жилья в Москве и Московской области и действует до 31 декабря 2020 года.
Ставка по программе кредитования на любые цели под залог недвижимости установлена на уровне 12,2% годовых. Максимальная сумма кредита — 10 млн руб. (до 50% от рыночной стоимости квартиры), срок кредита — до 15 лет.
"ПСБ улучшает условия ипотечного кредитования по востребованным у клиентов программам. Это ипотека на апартаменты — этот тип жилья сейчас набирает популярность у жителей крупных городов. Устойчиво растет спрос и на программы рефинансирования, позволяющие заемщикам, получавшим ипотеку 2-3 года назад, сэкономить сотни тысяч рублей за счет снижения ставки и уменьшения процентных платежей. Учитывая все изменения, которые происходят на рынке жилья, мы меняем условия по ипотеке с тем, чтобы все наши клиенты могли оптимальным образом решить свои жилищные проблемы", — говорит руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.