ПСБ запустил сервис электронных чаевых

29.10.2020 14:32 Читали 14

ПСБ и платежная система "Мир" запустили сервис безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников кафе и ресторанов. Новый сервис будет доступен владельцам заведений, находящимся на эквайринговом обслуживании банка. В проекте на начальном этапе участвуют производитель POS-терминалов Ingenico и четыре московских ресторана Ginza Project.

При оплате счета гость кафе или ресторана может самостоятельно ввести на POS-терминале размер чаевых, которые бы он хотел оставить за обслуживание, в пределах 20% стоимости заказа, и оплатить общую сумму как обычную операцию по банковской карте. Сервис не требует от владельца ресторана установки дополнительного оборудования, а клиент может оплатить счет и перевести деньги официанту за одну транзакцию привычным для него способом — картой или смартфоном.

Общий размер полученных чаевых в конце дня перечисляется на личную карту официанта, номер которой был предварительно привязан к POS-терминалу торгово-сервисного предприятия. Сейчас ПСБ зачисляет общую сумму полученных чаевых один раз в конце дня за вычетом комиссии в размере 5% по банковским картам международных платежных систем.

При получении чаевых на карты "Мир" для сотрудников ресторана предоставляются особые условия: перевод денег выполняется без взимания комиссии, а зачисление чаевых происходит четыре раза в день. Начиная с декабря 2020 года, держатели карт "Мир" смогут получать вознаграждение сразу после перевода чаевых гостем.

"По нашим оценкам доля операций по картам в ресторанах и кафе достигает 80%, при этом многие посетители часто не имеют при себе наличных, чтобы поблагодарить персонал заведения за хорошее обслуживание. Предложенный рынку сервис электронных чаевых призван повысить качество и удобство обслуживания гостей заведений, а также предоставляет им более широкие возможности поблагодарить сотрудников кафе и ресторанов за их труд, — сказал Никита Хомутов, заместитель директора департамента электронного бизнеса ПСБ. — Мы планируем развивать наш проект и привлекать в него все большее количество компаний сферы торговли и услуг, в том числе из индустрии красоты и гостиничного бизнеса, где сервис безналичных чаевых также будет востребован".

"Чаевые — одна из тех сфер, где наличные до сих пор остаются самой распространенной формой расчета, даже когда основной счет оплачивается картой. По нашим данным, чаевые наличными оставляют 97% россиян. Разумеется, в современном мире для многих — это очень неудобно, поскольку привычка носить с собой бумажные деньги постепенно отмирает. Мы рады, что смогли предложить рынку технологическое решение, которое позволит сделать процесс оплаты чаевых удобным и для клиента, и для сотрудника ресторана, и для самого ресторана или кафе. В будущем мы планируем утвердить эту технологию в качестве единого стандарта на уровне платежной системы", — отметил генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.

"По мере эволюции потребительского поведения и растущей популярности безналичных платежей, запрос на удобный способ реализации чаевых при использовании банковской карты становится все более актуальным — как для ресторанов, так и для гостей. Запуск сервиса электронных чаевых полностью отвечает запросу рынка, и мы с оптимизмом смотрим на дальнейшее развитие этого проекта", — отметил Александр Чухланцев, управляющий директор Ingenico в странах Восточной Европы, России и СНГ.