"Крылья" разгромили "Шинник" и вышли на первое место

29.10.2020 08:58 Читали 14

В 18 туре ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Самара Арене" принимали ярославский "Шинник". Счет в матче самарцы открыли на 3-ей минуте встречи.

Удар Дмитрия Цыпченко голкипер парировал, а Иван Сергеев оказался первым на добивании – 1:0. На 40 минуте встречи Иван Сергеев головой замкнул передачу с фланга Дмитрия Кабутова – 2:0. На 51 минуте Романа Ежова, на скорости ворвавшегося в штрафную, сбил Денис Кутин, арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал Иван Сергеев – 3:0. На 70 минуте Егор Голенков, заменивший автора хет-трика, головой замкнул подачу Максима Витюгова – 4:0. За две минуты до конца матча после ошибки голкипера самарцев Ивана Ломаева отличился Альбек Гонгапшев – 4:1.

Иван Сергеев, оформивший третий свой хет-трик в сезоне, с 17 мячами возглавляет список бомбардиров первенства ФНЛ, отрыв от ближайших преследователей 9 голов.

Эта победа стала седьмой с сезоне с крупным счетом. Двенадцать матчей подряд "Крылья" не проигрывают (10 побед, 2 ничьи) с разницей мячей 33:4.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Москве против "Торпедо". Игра 19 тура состоится в воскресенье, 1 ноября, в 18:00.