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Группа ВСК вошла в рейтинг "Эксперт-400"

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Группа ВСК заняла 204-е место в рейтинге "Эксперт-400" крупнейших компаний России по объему реализованной продукции*.

Объем реализованной продукции Группы ВСК составил 84,2 млрд (нетто заработанная премия + результат от инвестиционной деятельности) рублей. Чистая прибыль достигла отметки выше 7 млрд рублей.

Начиная с 2007 года, Группа ВСК ежегодно входит в рейтинг "Эксперт-400", и в этом году заняла шестое место среди страховых компаний — участниц рейтинга.

Рейтинг 2020 года составлен Аналитическим центром "Эксперт" на основании официальной отчетности за 2019 г. Совокупная выручка 400 крупнейших российских компаний за отчетный период превысила 91,5 трлн рублей.

Место компаний в рейтинге "Эксперт-400" определяется объемом выручки от продаж продукции (товаров, работ, услуг) по итогам 2019 года. В случаях, когда показатель в силу специфики деятельности компаний не может быть применен (например, для банков, страховых компаний), используются данные финансовой отчетности, максимально близкие к нему по экономическому смыслу.

*Для страховых компаний под объемом реализации понимается сумма подписанных страховых премий и чистого дохода от инвестиций за вычетом премий, переданных в перестрахование (МСФО), или сумма страховых премий (взносов) по страхованию жизни за вычетом взносов, переданных в перестрахование; страховых премий по видам иным, чем страхование жизни, за вычетом взносов, переданных в перестрахование и доходов по инвестициям за вычетом расходов по инвестициям (РСБУ).

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Новости

Назад. 29 октября 2020
Группа ВСК вошла в рейтинг "Эксперт-400"
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