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Программа Orange Premium Club ПСБ признана лучшим предложением по нефинансовым привилегиям для состоятельных клиентов

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ПСБ получил премию Frank Premium Banking Award 2020 за программу премиального обслуживания Orange Premium Club. Она признана лучшим предложением по нефинансовым привилегиям для состоятельных клиентов в России.

Также Orange Premium Club вошла в ТОП-5 лучших программ премиального обслуживания 2020.

В шестом ежегодном исследовании аналитического агентства Frank RG "Premium Banking в России 2020" приняли участие 12 крупнейших банков с 16 премиальными программами. Оценка проводилась по ряду критериев, в том числе с использованием метода "тайный покупатель", анкетированием клиентов и тестированием премиальных сервисов.

Программа Orange Premium Club ПСБ — это комплексное предложение премиальных банковских продуктов и нефинансовых услуг для состоятельных клиентов и их семей. Клиентам программы доступны особые привилегии, обеспечивающие новый уровень комфорта и защиты: круглосуточный консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы по всему миру с Priority Pass, защита в путешествиях, визовая поддержка, услуги такси, профессиональные консультации по широкому кругу вопросов, доступ к электронной деловой библиотеке и свежей прессе. Также участники программы получают привилегированное обслуживание в офисах с персональным менеджером.

"Мы ставим себе задачу — быть первыми на рынке премиальных банковских услуг, и рады, что наши достижения получили достойное признание. Премиальное обслуживание не ограничивается особыми условиями по банковским продуктам и персональным сервисом, нам важно предвосхищать ожидания клиентов и сопровождать их во всех сферах жизни с привилегиями Orange Premium Club", — комментирует директор департамента по развитию сегмента состоятельных клиентов ПСБ Виталий Роговой.

Frank Premium Banking Award — единственный рейтинг банков сегмента премиального обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ обслуживания состоятельных клиентов.

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Новости

Назад. 28 октября 2020
Программа Orange Premium Club ПСБ признана лучшим предложением по нефинансовым привилегиям для состоятельных клиентов
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