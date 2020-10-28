Пивоваренная компания "Балтика" увеличила объем продаж и за 9 месяцев 2020 г. заплатила 6 млрд руб. налогов в бюджет Самарской области

28.10.2020 17:33 Читали 14

Объемы продаж компании в III квартале и за 9 месяцев 2020 года увеличились на 19% и 8% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2019 года. Позитивная динамика продаж обусловлена общим ростом рынка, влияние на который оказала хорошая погода, и четким следованием стратегии "Балтики", включающей промомероприятия, на фоне насыщенной конкурентной среды.

Объемы продаж

В III квартале ключевые бренды компании продемонстрировали рост продаж: "Балтика" — + 12%, Сarlsberg — + 7%, Kronenburg — + 55%, Žatecký Gus — + 10%. Безалкогольные бренды "Балтики" достигли особенно хороших результатов в III квартале благодаря благоприятным погодным условиям. Лидерами в своих сегментах рынка в течение всего лета оставались "Балтика 0" и энергетический напиток Flash Up.

Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на многие рынки, экспорт брендов "Балтики" вырос на ключевых экспортных направлениях, таких как Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Германия и США. Стартовали поставки нового пива "Балтика 7 Мягкое" в Латвию и Литву, Flash Up — в Мали, а "Балтики 0" — в Афганистан.

Объем инвестиций пивоваренной компании "Балтика" за 9 месяцев 2020 года составил 2,2 млрд рублей. Средства были направлены на приобретение холодильников, модернизацию газотурбинной установки на заводе в Санкт-Петербурге и обновление автопарка. Компания приступила к реализации пилотного проекта по переводу части легковых и грузовых автомобилей на природный газ (метан) с целью сокращения выбросов CO2. Эта инициатива на 40% сократит топливные расходы переоборудованных машин и сделает логистику пивоваренной компании "Балтика" более экологичной.

Завершена реконструкция биологических очистных сооружений (БОС) на заводе компании в Туле. Теперь БОС смогут производить больше биогаза, что будет способствовать росту доли используемых компаний возобновляемых источников энергии и достижению цели "Ноль углеродного следа".

В поддержку Всемирного дня ответственного потребления пива и цели "Ноль случаев безответственного потребления", "Балтика" инициировала #challengebaltika18+ в соцсетях, направленный на предупреждение потребления алкоголя несовершеннолетними. Акция охватила более 7 млн пользователей соцсетей.

"Балтика" продолжила реализацию долгосрочной аграрной программы в Восточной Европе, в рамках которой компания совместно с фермерами проводит посевную кампанию и сбор урожая, отслеживает качество ячменя на всех этапах выращивания и закупает его у партнеров. По итогам сезона 2020 г. объем ячменя, собранного в РФ в рамках аграрной программы компании, составил 300 тысяч тонн. Благодаря программе потребность компании в ячмене на 100% обеспечивается с помощью высококачественного российского сырья.

Результаты компании в регионе "Урал-Поволжье"

В частности, пивоваренная компания "Балтика" за 9 месяцев 2020 года заплатила 6 млрд рублей налогов в бюджет Самарской области, из них 5,8 млрд рублей составил акциз.

Компания активно оказывала поддержку местным сообществам во время пандемии COVID-19. Так, филиал "Балтика-Самара" обеспечил самарских медиков 7000 масок, поставил для региональных домов престарелых 15 900 пар защитных перчаток, и выделил 7000 бутылок воды для пожилых людей и помог с закупкой 1370 пар медицинских перчаток, санитайзеров, 6 аппаратов для обеззараживания воздуха двум домам престарелых в Свердловской области, а также поставил 16000 бутылок воды для пожилых людей на самоизоляции.

При поддержке "Балтики" в Самаре 31 июля прошел региональный этап Всероссийского конкурса "Лучший пивовар", а 20 сентября в Самаре состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший пивовар". Компания выступила официальным партнером конкурса.

Результаты Carlsberg Group в регионе Восточная Европа

В регионе Восточная Европа в III квартале наблюдался значительный рост объемов продаж, чему способствовала хорошая погода в большинстве стран региона и хорошие результаты на многих рынках, включая российский. Органический рост выручки составил 6,4% при увеличении общего объема продаж на 12,6% и сокращении прайс-микса на 5%. Операционная прибыль в датских кронах снизилась на 9,6% из-за последствий колебаний курсов валют на уровне -16% (все валюты в регионе потеряли в стоимости по отношению к датской кроне). Все рынки региона продемонстрировали положительную динамику объемов продаж, но особенно высокий рост зафиксирован в России. Сокращение прайс-микса стало результатом усиления промоактивностей на российском рынке на фоне насыщенной конкурентной среды.