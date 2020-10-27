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На фестивале "NAUKA 0+" прошел Всероссийский онлайн-квиз

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Фестиваль "NAUKA 0+" совместно с "Эйнштейн Party" провел Всероссийский онлайн-квиз "Физика всего". В тематической научно-популярной игре приняло участие более 120 команд со всей страны.

"Физика всего" — уже четвертый онлайн-квиз на фестивале "NAUKA 0+"-2020, подготовленный самарской командой фестиваля и "Эйнштейн Party". Ранее желающие имели возможность проявить эрудицию в рамках тематических квизов "Физика будущего", "Физика полета" и "Физика ядра".

На этот раз в квизе приняли участие все центральные региональные площадки фестиваля "NAUKA 0+" — Самара, Иркутск, Владивосток, Тамбов, Новосибирск, Томск, Красноярск. Присоединились и игроки из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Татарстана, Саратова, Забайкальского края, Нижегородской, Костромской, Воронежской, Белгородской, Курганской областей, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии и Республики Коми.

Квиз состоял из семи туров: "Разминка", "Правда или ложь", "Нобелевские лауреаты и нобелевские премии", "Мультимедиа", "Открытия и ученые, изменившие мир", "Физика будущего", "Блиц". В каждый тур включал от пяти до семи заданий.

Победителем игры стала команда "Олимпудники Артека" (Казань). Второе место завоевала также казанская команда "Когда-нибудь оно выстрелит". А третье досталось саратовской "LPN".

По отзывам участников, онлайн-формат ничуть не мешал, даже если члены одной команды играли удаленно друг от друга. "Мы играли увлеченно и с азартом. Как и в любом другом коллективе, у нас были свои лидеры, свои тихони, знайки и молчуны. Все, как в жизни. Вопросы в квизе были разные: какие-то попроще, какие-то достаточно сложные. Но коллективный разум победил почти все!" — комментирует капитан команды "Олимпудники Артека", преподаватель физики Шамиль Шигапов.

Формат онлайн-квиза, впервые предложенный самарской командой фестиваля "NAUKA 0+" в этом году, пришелся по вкусу участникам. Организаторы обещают в дальнейшем сделать научно-популярные онлайн-игры ежегодными.

Организаторы фестиваля "NAUKA 0+" — министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, правительство Самарской области, Самарский университет им. Королева, Совет ректоров вузов Самарской области. Партнеры фестиваля в регионе — Ассоциация вузов Самарской области, пространство "Точка кипения", "Эйнштейн Party Самара". Генеральный информационный партнер — Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры — портал "Волга Ньюс", "Комсомольская правда — Самара".

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Назад. 27 октября 2020
На фестивале "NAUKA 0+" прошел Всероссийский онлайн-квиз

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