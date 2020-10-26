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ВСК и Angara Professional Assistance запустили продукт по киберстрахованию на базе технологий "Лаборатории Касперского"

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Страховой Дом ВСК и сервис-провайдер тиражируемых услуг безопасности Angara Professional Assistance (входит в группу компаний Angara) запустили сервисно-страховой продукт по комплексной защите малого и среднего бизнеса от кибератак. Продукт строится на базе MSS-услуги Angara Professional Assistance — ACR service EDR, которая включает в себя интеллектуальные инструменты "Лаборатории Касперского" и стек технологий, применяемый аналитиками Центра киберустойчивости ACRC (SOC) для выявления инцидентов информационной безопасности.

По данным опроса "Лаборатории Касперского"*, за последние 12 месяцев российские компании малого и среднего бизнеса в среднем потратили на обеспечение безопасности корпоративного периметра 4,7 миллионов рублей каждая. Результаты опроса иллюстрируют последствия пандемии: те компании, которые смогли выжить и вовремя перестроить свою работу в условиях коронавируса, вынуждены больше тратить на ИТ и ИБ. При этом секвестирование бюджетов в результате эпидемии COVID-19 и рост курса доллара требуют доступных альтернатив для обеспечения непрерывного функционирования бизнеса.

Страховой Дом ВСК и Angara Professional Assistance предлагают доступную двухступенчатую программу, которая, с одной стороны, выстроит надежную защиту информационных активов компании, а с другой — возместит ей финансовые потери, если кибератака все же повлечет негативные последствия для организации или ее клиентов. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно оформить страховой полис, установить программное обеспечение на рабочих компьютерах и подключиться к Центру киберустойчивости ACRC. С этого момента цифровые активы клиентов будут находиться под контролем аналитиков SOC в режиме "24 на 7".

Сервисная составляющая продукта защищает компании от программ-вымогателей, заражений вредоносным ПО, эксплуатации уязвимостей, фишинга, взлома информационных систем. Для этого эксперты-аналитики Angara Professional Assistance удаленно и круглосуточно мониторят состояние информационной инфраструктуры, а также выявляют инциденты ИБ и реагируют на них.

Интеллектуальная основа сервиса по обеспечению ИБ — программное решение "Лаборатории Касперского" по защите от сложных и неизвестных угроз — Kaspersky Endpoint Detection and Response (Kaspersky EDR), а также платформа Angara Cyber Resilience Platform (ACRP), предназначенная для мониторинга, расследования и аналитики киберугроз. Решения обеспечивают мощную комплексную защиту рабочих станций, передовое обнаружение угроз, эффективное управление событиями безопасности и быструю реакцию на критичные инциденты.

Под страховой защитой находятся компьютерная техника, базы данных, ПО, приложения, сайты, почта, облачные сервисы, а также денежные средства и ценные бумаги на счетах в банках. Страховое возмещение предусмотрено с учетом широкого спектра рисков, а именно в случае: повреждения или утраты компьютерных, информационных, финансовых активов, перебоев в хозяйственной деятельности, расходов на расследование инцидентов ИБ и компенсации вреда клиентам страхователя, пострадавшим от утечки персональных или конфиденциальных данных.

"Сегодня от уровня информационной защищенности зависит как бесперебойная и эффективная работа бизнеса, так и его конкурентоспособность. От кризиса пострадало большое количество компаний, ситуация сильно обострила вопросы обеспечения уровня информационной безопасности в разных отраслях бизнеса. Мы на себе ощутили возникающие проблемы, и с нашими партнерами использовали этот опыт для создания нового направления страхования киберрисков, с уникальным сервисом. Наш продукт разработан для компаний, которые не обладают большими бюджетами на информационную безопасность, но понимают критическую важность защиты своих цифровых рубежей, хотят обезопасить себя от простоев и быть уверенными в том, что в случае кибератаки их потери будут возмещены. Мы уверены в перспективах развития сервисно-страховых решений в этой области и видим ценность, которую можем дать нашим клиентам", — прокомментировала заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

"Благодаря нашей коллаборации со Страховым Домом ВСК и "Лабораторией Касперского" мы вывели на рынок самые современные решения по сервисной модели с подкрепленной финансовой ответственностью и за счет этого дали возможность среднему сегменту рынка повысить уровень собственной безопасности. Со своей стороны, мы гарантируем быстрый запуск услуги, высокий уровень сервиса, а также круглосуточный мониторинг, выявление, реагирование и расследование инцидентов ИБ высококлассными экспертами Центра киберустойчивости ACRC (SOC)", — комментирует руководитель Angara Professional Assistance Оксана Васильева.

"Страхование киберрисков — действительно удобный способ укрепления защиты компаний среднего и малого бизнеса, для которых информационная безопасность не является профильным видом деятельности. Инструмент уровня EDR позволяет быстро выявлять инциденты информационной безопасности на рабочих станциях и реагировать на них, что особенно эффективно работает, когда это реализовано в таком центре реагирования на киберугрозы, как ACRC", — поделился мнением Михаил Прибочий, управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России, странах СНГ и Балтии.

*Опрос "Информационная безопасность бизнеса" проведен "Лабораторией Касперского" в июне 2020 года. В нем приняли участие 5 266 IT-специалистов из 31 страны включая Россию.

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Назад. 26 октября 2020 Вперед.
ВСК и Angara Professional Assistance запустили продукт по киберстрахованию на базе технологий "Лаборатории Касперского"
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