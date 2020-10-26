Самара на 23 месте в рейтинге "сладких городов"

26.10.2020 09:44 Читали 17

Самара заняла 23 строчку рейтинга "самые сладкие города" по данным федерального социологического опроса, проведенного независимым исследовательским агентством Zoom Market в октябре 2020 года.

Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов: скажите, вы любите сладкое? Как часто вы едите сладкое? Какие сладкие продукты вы предпочитаете?

По результатам проведенного исследования 19% россиян, попавших в выборку, не употребляют сладкое и только 3% из них по состоянию здоровья.

Эксперты отмечают, что самыми популярными сладостями у россиян стали: чай и кофе с сахаром (41%), различная сладкая выпечка (22%), шоколад (16%), мед (8%), варенье (6%), конфеты (4%), сладкая газировка (2%) и сгущенное молоко (1%).

Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 24 городах Российской Федерации. Общая выборка составила 2880 интервью.

Рейтинг возглавляют Якутск, Махачкала и Казань, пишет volga.news.