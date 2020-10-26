В регионе прогнозируются дождь, сильный ветер и снег

26.10.2020 09:41 Читали 22

В понедельник, с прохождением холодного фронта, осадки приобретут смешанный характер, а дневные температуры воздуха понизятся на 6-8º, сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник, 26 октября, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 1...6 °C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 4...9 °C.

Во вторник, 27 октября, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха +1...-4 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 1...6 °C.