В регионе прогнозируются дождь, сильный ветер и снег

В понедельник, 26 октября, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 1...6 °C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 4...9 °C.
Во вторник, 27 октября, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха +1...-4 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 1...6 °C.