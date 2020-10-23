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Онлайн-квиз "Физика всего" приглашает участников со всей России

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В "Точке кипения" Самарского университета им. Королева состоялся пресс-брифинг в рамках работы региональной площадки Всероссийского фестиваля "NAUKA 0+". Ключевой темой стал анонс онлайн-квиза "Физика всего". Квиз, подготовленный самарской командой фестиваля и "Эйнштейн Party", начнется 24 октября в 18:00 по московскому времени. Подробнее в группе "ВКонтакте" — https://vk.com/festivalnauki63.

Тематический квиз "Физика всего" станет четвертым на фестивале "NAUKA 0+"-2020. Подключиться к игре можно бесплатно, достаточно заполнить форму по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJadRIPZ12aTuMI02LzU2dZ8b28kEFzXWsA6z7T7aBA1WPIw/viewform.

Квиз будет состоять из семи туров: "Разминка", "Правда или ложь", "Нобелевские лауреаты и нобелевские премии", "Мультимедиа", "Открытия и ученые, изменившие мир", "Физика будущего", "Блиц". В каждом туре будет от 5 до 7 заданий. На выполнение каждого дается в среднем до 1 минуты. В квизе примут участие несколько команд, при этом их количество не ограничено. В состав каждой команды может входить от одного человека и более.

"Квиз динамичен и очень разнообразен. Гарантируем, что будет не скучно! Пройдя квиз, участники однозначно расширят свои горизонты познания, узнают новое о самых разных физических явлениях, открытиях, выдающихся ученых", — говорит исполнительный директор Самарской Центральной региональной площадки Всероссийского фестиваля науки "NAUKA 0+" Галина Рогожина.

Квиз имеет статус всероссийского, в нем примут участие все площадки фестиваля "NAUKA 0+": Самара, Иркутск, Владивосток, Тамбов, Новосибирск, Томск, Красноярск. Присоединиться смогут все желающие. Единственное условие — доступ в интернет.

"Участникам будет достаточно знаний школьного курса физики. Более того, присоединиться к игре смогут и люди, весьма далекие от науки. Наша задача — не "загрузить" наших игроков сложными вопросами, а популяризировать науку. Вопросы в квизе больше на эрудицию, на смекалку, творческое мышление", — комментирует event-менеджер проектов "Эйнштейн Party" Дарья Белянина.

Формат онлайн-квиза, впервые предложенный самарской командой фестиваля "NAUKA 0+" в этом году, пришелся по вкусу участникам. Организаторы обещают в дальнейшем сделать научно-популярные онлайн-игры ежегодными.

Организаторы фестиваля "NAUKA 0+" — Министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, Правительство Самарской области, Самарский университет им. Королёва, Совет ректоров вузов Самарской области. Партнеры фестиваля в регионе — Ассоциация вузов Самарской области, пространство "Точка кипения", "Эйнштейн Party Самара". Генеральный информационный партнер — Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры — портал "Волга Ньюс", "Комсомольская правда — Самара".

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Назад. 23 октября 2020
Онлайн-квиз "Физика всего" приглашает участников со всей России
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