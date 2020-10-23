"Эксперт РА" подтвердил рейтинг Страхового Дома ВСК на уровне ruАA

23.10.2020 11:14 Читали 23

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности Страхового Дома ВСК на уровне ruАА. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Страховой Дом ВСК — крупный универсальный страховщик, один из лидеров страхового рынка РФ по объемным показателям. Страховой портфель компании высоко диверсифицирован по видам, клиентской базе и географии деятельности.

Финансовый результат компании характеризуется высокими показателями рентабельности капитала — 33,8% и инвестиций 5,3% (за 1 полугодие 2020 года в годовом выражении).

В числе позитивных факторов также отмечаются высокое отклонение маржи платежеспособности от норматива и значительный запас свободного капитала (78,9% и 69,0% на 30.06.2020 соответственно).

Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает высокое качество активов компании. Доля высоколиквидных вложений в объекты с рейтингами "Эксперт РА" уровня ruA- и выше составила 62,1% от активов. Инвестиционный портфель компании представлен в основном депозитами в банках с высокими кредитными рейтингами, государственными ценными бумагами, высоколиквидными ценными бумагами ведущих эмитентов. Также отмечается, что показатели текущей ликвидности компании находятся на высоком уровне. Активы компании высоко диверсифицированы: на 30.06.2020 доля крупнейшего контрагента в активах 4,1%, трех крупнейших — 10,0%.

Качество перестраховочной защиты оценивается агентством как высокое. За 1 полугодие 2020 года более 90% премий, переданных в перестрахование, приходится на компании с условным рейтингом классом ruAA и выше.

За 1 полугодие 2020 года ВСК урегулировала более 166 070 страховых событий на общую сумму более 15,5 млрд руб. Самым крупными из них стали четыре на суммы: 207 млн. руб., 128 млн. руб., 32 млн. руб., 28 млн. руб.

ВСК, по оценкам агентства, обладает адекватным качеством управления, в том числе уделяет внимание управлению рисками. В компании сформированы коллегиальные органы, в функции которых входит риск-менеджмент, а также действует обособленное подразделение по риск-менеджменту. Агентство также отмечает достаточно высокий уровень стратегического и финансового планирования компании. Отмечается, что ВСК уже приступила к реализации комплексной стратегии развития компании, принятой Советом директоров компании 17 апреля 2020 года.

Крупнейшими видами страхования для компании являются страхование автокаско, ОСАГО, страхование от несчастных случаев и болезней, а также ДМС.

"Высокая оценка деятельности компании — подтверждение профессионализма команды ВСК. Даже в непростое время мы не останавливаемся на достигнутом, а продолжаем совершенствовать свои бизнес-процессы, внедряем новые технологичные решения. Одной из наших ключевых задач является предоставление нашим клиентам удобных комплексных предложений и качественного быстрого урегулирования вне зависимости от любых внешних факторов. Благодаря ответственному отношению к обеспечению страховой защиты клиентов и интересов инвесторов мы по-прежнему занимаем лидирующие позиции на страховом рынке страны", — прокомментировал результаты рейтинга Совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.

Кредитный рейтинг САО "ВСК" ежегодно подтверждается с 30.08.2001.