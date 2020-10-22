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Премьерой вечера балетов в хореографии Владимира Бурмейстера открылся XX Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест

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21 октября в Самарском академическом театре оперы и балета стартовал XX Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест «Самарская Шелестиана».

С приветствием к зрителям обратился министр культуры Самарской области Борис Илларионов, который отметил, что, хотя фестиваль проходит в непростых условиях, театру удалось подготовить интересную и яркую программу. Министр тепло поблагодарил автора идеи фестиваля, руководителя проекта, заслуженного работника культуры России, почётного гражданина Самарской области Светлану Хумарьян за многолетнюю работу по организации и проведению масштабного балетного праздника.

Открылся фестиваль премьерой вечера одноактных балетов в хореографии Владимира Бурмейстера, старшего современника Аллы Шелест. Зрители смогли насладиться тремя яркими и эмоциональными балетами: романтические «Вариации» (музыка Жоржа Бизе), страстное «Болеро» (музыка Мориса Равеля) и подобная оперетте без слов «Штраусиана» (музыка Иоганна Штрауса).

Создали это великолепие:  балетмейстер-постановщик – народная артистка СССР Маргарита Дроздова,  дирижёр-постановщик – художественный руководитель и главный дирижёр Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов,  художник-постановщик, художник по костюмам, автор афиши – Иван Складчиков,  художник по свету – Сергей Шевченко,  ассистенты балетмейстера-постановщика – Дарья Дариенко, Никита Кириллов,  ассистент художника-постановщика – Владимир Козленков,  ассистент художника по костюмам – Ирина Комарова.

Главные партии исполнили: Джотаро Каназаси – Композитор («Вариации»), Ксения Овчинникова – Муза Композитора («Вариации»),  Кристина Карасёва (Большой театр) – Молодая Испанка («Болеро»),  Антон Зимин – Тореро («Болеро»),  Дмитрий Пономарёв – Тореро («Болеро»),  Екатерина Панченко – Актриса («Штраусиана»),  Дмитрий Мамутин – Поэт («Штраусиана»), Ксения Овчинникова – Возлюбленная Поэта («Штраусиана»),  Дмитрий Пономарёв – Друг Актрисы («Штраусиана»).

Перед спектаклем в Колонном зале прошёл показ фильма Алексея Краснова и Светланы Кочергиной о творческом пути Аллы Шелест. Его будут демонстрировать перед всеми мероприятиями фестиваля.

В комментарии представителям СМИ художественный руководитель фестиваля, главный приглашённый балетмейстер Самарского театра оперы и балета Юрий Бурлака, отметил: «Во всём мире тяжёлое положение, и сложно в том числе артистам балета, которые пять месяцев сидели дома, как и все жители. Мы решили перенести несостоявшиеся премьеры на сезон нынешний, несмотря на его сложное начало. Фестиваль открывается премьерой балетов Бурмейстера, таких разных и очень оптимистичных. Надо начинать жить!».

«Сейчас мы вынуждены ходить в масках, сложная ситуация, — посетовала Маргарита Дроздова. — А этот спектакль даёт надежду, что всё пройдёт, и всё будет хорошо. Дорогие зрители, приходите, точно получите удовольствие!».

В этот особенный вечер на спектакле присутствовала дочь Владимира Бурмейстера, заслуженная артистка России Наталия Бурмейстер-Чайковская. «Я счастлива, что произведения моего отца живут столько времени, и в восторге, что в Самаре поставили триптих его очаровательных маленьких балетов. Что говорит о том, что это — настоящее искусство. Не просто танец под музыку, а танец самой музыки», — поделилась впечатлениями Наталья Владимировна.

Следующие премьерные показы вечера балетов Владимира Бурмейстера состоятся 22 и 23 октября. 24 и 25 октября зрителей ждёт премьера прошлого года – драматический балет «Бахчисарайский фонтан». И в завершение фестиваля на сцене театра 27 и 30 октября пройдут два больших гала-концерта с участием звёзд мировой балетной сцены.

Фестиваль проходит при поддержке Правительства Самарской области.

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Новости

Назад. 22 октября 2020
Премьерой вечера балетов в хореографии Владимира Бурмейстера открылся XX Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест
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