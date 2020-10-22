518 квартир для детей-сирот будет приобретено муниципалитетами региона до конца года

22.10.2020 11:13 Читали 27

Во вторник, 20 октября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Участие в нем приняли руководители профильных министерств регионального Правительства, представители контрольно-надзорных ведомств, главы городов и районов губернии. Была подробно рассмотрена ситуация в каждом из муниципалитетов.

Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – задача, которая требует особого внимания и постоянного контроля. «Участие государства в судьбе детей-сирот – залог их дальнейшей полноценной жизни в обществе. И, безусловно, эта работа для нас является одной из первоочередных, – подчеркнул Глава региона, открывая совещание. – Квартиры – прочная основа для того, чтобы создавать семьи, развиваться профессионально, творчески».

Ежегодно на обеспечение жильем этой категории детей предусматриваются средства областного бюджета, поддержка оказывается и из федеральной казны.

«В последние три года нам удалось значительно увеличить средства на эти цели. Если считать только областной бюджет, то в 2014-2016 годах суммарно выделено 1 млрд 387 млн, а 2017-2019 – 2 млрд 108 млн рублей», – отметил руководитель региона. Он подчеркнул, что, несмотря на экономические трудности, которые возникли из-за пандемии коронавируса, в 2020 году были сохранены повышенные объемы финансирования направления. «В текущем году с учетом средств федерального бюджета мы предусматриваем на эти цели 700 млн рублей – на уровне средних показателей за последние три года, которые на 50% выше, чем в предыдущий период», – сказал Дмитрий Азаров.

Жилье приобретается как на первичном рынке (с чистовой отделкой), так и на вторичном. При этом площадь квартиры по нормативу должна быть не менее 33 квадратных метров.

Всего до конца года планируется приобрести 518 квартир. В настоящее время уже обеспечено жилыми помещениями 327 детей-сирот. Всего в списке на получение квартир на сегодняшний день состоит 5 тысяч 151 человек. Из них 2 тысячи 614 человек уже достигли 18-летия и подлежат обеспечению жильем. В этой связи необходимо отметить, что очередь формируется «загодя», то есть задолго до того, как ребенок достигает совершеннолетия.

На сегодняшний день остаются неисполненными 660 судебных решений о предоставлении жилых помещений. По сравнению с 2017 годом их число снизилось почти в 2 раза, отметил исполняющий обязанности министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский. 22 муниципалитета региона уже полностью выполнили задачу этого года по предоставлению жилья детям-сиротам. При этом ряд городов и районов поставленных целей еще не добились.

В Самаре в очереди на получение жилья сегодня состоит 1584 человека. В этом году для обеспечения детей-сирот будет приобретено 164 квартиры. Часть из них проходят процедуру регистрации. «Все квартиры будут приняты не позднее 15 декабря», – пояснил первый заместитель главы областного центра Максим Харитонов. На приобретение жилья из бюджета Самарской области выделено 265 миллионов рублей. Дополнительно в бюджете городского округа запланировано 45 миллионов рублей – средства идут на оплату квадратных метров, превышающих норму в 33 квадратных метра.

Максим Харитонов также обозначил: «Застройщики просят подтверждения того, что квартиры, построенные ими по нормативу, будут востребованы». В качестве выхода из ситуации он предложил заключать соглашения на 3 года – с учетом бюджетного планирования.

«Мы должны дать застройщикам четкий план по каждому муниципальному образованию, и до конца года трехлетние соглашения с муниципалитетами должны быть подписаны, – отметил Губернатор и поручил членам областного Правительства проконтролировать эту работу. – Мы с вами должны быть ориентированы на приобретение нового жилья, поскольку заинтересованы в его строительстве».

Что касается Тольятти, то в этом году там планируется приобрести 61 квартиру на сумму 81 миллион рублей. 18 помещений уже приобретено. По остальным – работа еще идет. По словам главы Автограда Сергея Анташева, работа в этом направлении затягивается из-за качества чистовой отделки жилья.

«Вопрос должен быть решен, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Собирайте совещание, зовите на него застройщиков, риелторов, чтобы «в ручном режиме» определить адреса оставшихся 43 квартир и оговорить качество ремонта. Ситуацию нельзя упустить, задача должна быть выполнена».

Сергей Анташев обратил внимание на низкий уровень установленной средней стоимости квадратного метра. По его словам, она не покрывает затраты на отделку.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов отметил, что «цифра определяется на основании мониторинга конкретных сделок и отражает реальную стоимость жилья, которая складывается на той или иной территории». Для Тольятти – это 39,6 тысяч рублей.

Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев добавил, что средняя стоимость складывается на основе предложений самого муниципалитета и анализа регионального фонда жилья и ипотеки. «Мы считаем, что для текущего состояния рынка жилья цифра оправданная», – подчеркнул руководитель министерства. Он также добавил, что готов в рабочем порядке еще раз вернуться к этому вопросу, однако представители тольяттинской администрации с такой инициативой не выходили.

В Сызрани в этом году приобретено 37 квартир для детей-сирот. 20 жилых помещений уже переданы очередникам. Что касается остальных – сейчас идет оформление необходимых документов, и в ближайшее время они будут переданы. «В результате торгов у нас образовалась экономия средств, и мы дополнительно еще 1 квартиру купим», – добавил глава города Николай Лядин.

Председатель Самарской гильдии строителей Любовь Аристова согласилась с участниками совещания в том, что застройщики должны знать план работы, в том числе по предоставлению жилья незащищенным категориям граждан. «Для застройщиков сегодня в условиях кризиса это была бы большая помощь. Если у нас будет план хотя бы на год вперед, мы сможем планировать, проектировать нормативное жилье», – отметила она.

«По нашим прогнозным оценкам, с учетом объема средств областного и федерального бюджетов, рассчитанного на три года, в период с 2021 по 2023 год включительно мы сможем приобрести 1564 квартиры», – отметил Олег Рубежанский. По его мнению, это дает возможность муниципалитетам ставить четкие задачи для застройщиков.

Помимо прочего, Любовь Аристова не рекомендует селить большое количество детей-сирот в одном доме. Это, по ее мнению, мешает социализации. С этим согласился и Дмитрий Азаров. Он предложил пересмотреть подход к предоставлению жилья.

По итогам совещания Губернатор поручил Виктору Кудряшову и Евгению Чудаеву провести совещание с застройщиками и довести до них все плановые цифры в разрезе каждого муниципалитета. «Строительная отрасль находится под ударом, особенно сейчас, когда доходы населения снизились из-за кризиса, с которым столкнулась вся мировая экономика. Поэтому мы должны работать рука об руку, – резюмировал Дмитрий Азаров. – Что касается показателей текущего года, они беспрекословно должны быть выполнены. Это наша святая обязанность, поскольку речь о детях, о которых мы должны позаботиться».