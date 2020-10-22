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Юные баскетболисты спортшколы олимпийского резерва №1 получили комплект профессиональных мячей

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Баскетболистам спортивной школы олимпийского резерва №1 вручили 60 новых профессиональных мячей. Инвентарь приобрели в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

В поддержке и развитии спорта, в том числе заключается и стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

СШОР №1 — один из главных центров по подготовке баскетболистов в Самарской области. В школе занимается 270 ребят. Воспитанники школы регулярно занимают призовые места на областных и всероссийских соревнованиях, завоевывают награды первенств России. Самые талантливые игроки попадают в структуру профессионального баскетбольного клуба «Самара».

Для улучшения тренировочного процесса юных баскетболистов спортшкола приобрела 60 новых мячей. Мячи соответствуют требованиям Международной федерации баскетбола (FIBA). «Новый инвентарь нужен всегда. Очень приятно, что такая поддержка нам оказана. Для хорошего тренировочного процесса важно, чтобы инвентарь был качественный. Мячи — классные, высокого профессионального уровня. То, что надо!», — рассказал тренер СШОР №1 Михаил Ковылов.

«Дешевый и плохой мяч скользить может, неудобно им играть, да и испортится быстро. Мы такие не используем. Эти мячи — хорошие. Рад, конечно, что у нас новые появились!», — поделился впечатлениями игрок команды СШОР №1 Максим Федоров.

В этом году в рамках нацпроекта «Демография» новый инвентарь и экипировку получили спортсмены СШОР №5 и СШОР №1. Это пятиборцы, фехтовальщики, регбисты, фигуристы, футболисты, теннисисты, гандболисты, представители единоборств.

 «У детей должны быть хорошие условия для тренировок, в том числе качественный инвентарь и экипировка. Поэтому я очень рада, что наши ребята все это получают благодаря нацпроекту «Демография». Это реальные шаги по улучшению условий для занятий спортом и подготовки спортивного резерва», — отметила заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

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Назад. 22 октября 2020
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