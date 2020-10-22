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"Ростелеком. Лицей" поможет школьникам определиться с будущей профессией

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В цифровом сервисе образования "Ростелеком. Лицей" появился новый курс, который поможет школьникам определиться с будущей профессией. Онлайн-курс "Моя профессия" разработан экспертами компании "Ростелеком".

Все школьники сталкиваются с проблемой выбора профессии. Это важный шаг, который определяет взрослую жизнь каждого человека. Сделать правильный выбор в школьные годы — задача не из легких. Многие дети совершают одни и те же ошибки из-за отсутствия нужной информации. Курс "Моя профессия" создан, чтобы помочь детям правильно выбрать востребованную в будущем профессию.

Эксперты "Ростелекома" ответят на самые популярные вопросы школьников: кем стать, куда поступать, важен ли диплом, какие специалисты нужны компаниям. Слушатели узнают, как подойти к выбору профессии ответственно и понять, кем же хочется стать в будущем, как быть, если выбор расходится с мнением родителей и что делать, если поступить в вуз не получилось.

В курсе представлены наиболее популярные и востребованные профессии современности: маркетинг, разработка (ИТ) и дизайн. Также в курс входит лекция, посвященная современному рынку труда и его тенденциям.

В видеоуроке по маркетингу ученики узнают, почему каждой компании нужны маркетологи и в каком подразделении маркетинга можно начать свое развитие.

Сегодня активно увеличивается спрос на высококвалифицированных ИТ-специалистов. Грамотные разработчики нужны всем компаниям: от крупных фирм до небольших стартапов. Эксперты "Ростелекома" поделятся тонкостями программирования, а также расскажут, как уже сейчас начать развиваться в этом направлении.

Дизайн — один из ключевых факторов успеха компаний, поэтому востребованность профессионалов в этой области тоже растет. В видеоуроке арт-директор развенчивает мифы о профессии и рассказывает, как развить креативность и нужно ли окончить художественную школу, чтобы стать дизайнером.

Курс "Моя профессия" будет пополняться новыми актуальными специальностями. Также появится тест на профориентацию, который поможет с выбором карьерного пути в цифровом мире.

Весь образовательный и развивающий контент доступен в "Лицее" по подписке за 199 рублей в месяц. Подробности по ссылке.

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