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Девять из десяти пациентов лечатся и выздоравливают на амбулаторном этапе под наблюдением врача

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В регионе прорабатывают вопрос создания запаса необходимых лекарственных препаратов для лечения ОРВИ, пневмонии и коронавируса. Соответствующее поручение Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал на заседании оперативного штаба.

Министр здравоохранения Самарской области  Армен Бенян в прямом эфире в социальной сети Инстаграм  рассказал об организации  амбулаторного  лечения пациентов.

Глава областного минздрава сообщил, что 21 октября под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области  Александра Фетисова с участием представителей министерства и аптечных сетей состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы лекарственного обеспечения пациентов на амбулаторном этапе, то есть на дому под наблюдением врача. Речь шла о наиболее востребованных на данный период препаратах, которые применяются при лечении ОРВИ и новой коронавирусной инфекции на амбулаторном этапе. Прорабатывались вопросы мониторинга наличия  препаратов в аптечных сетях, создания запасов лекарственных средств, а также доставки их на дом пациентам.

Министр сообщил, что более чем у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме, это та категория пациентов, которая может лечиться на дому. Эффективность лечения зависит прежде всего от контакта с лечащим врачом и необходимого объема терапии, который можно проводить в домашних условиях. Так можно лечить три категории пациентов.

Первая категория – это пациенты, у которых впервые поднялась температура.  В этом случае рекомендуется обращаться к врачу поликлиники, по телефонам колл-центра, горячей линии 8-800-30-22-163, 8 (846) 307-77-78. И уже на первом этапе можно начать рекомендованное врачом лечение.

Вторая категория пациентов – это те, у кого уже есть поставленный диагноз новая коронавирусная инфекция, и у кого это подтверждено лабораторно  и  изменениями по итогам проведения компьютерной томографии, выполненной ранее. Для этой категории пациентов лечение несколько отличается. В схемах лечения этих пациентов применяются комбинации препаратов, которые позволяют убивать вирус в организме.

Третья категория – пациенты с легкими формами пневмонии. Эти пациенты тоже могут лечиться на дому и применять комбинированную антибактериальную терапию.

Основной критерий, по которому врачи оценивают эффективность лечения – это положительная динамика в течение трех-пяти дней. В этом случае можно продолжать лечение на дому. Если же появятся новые симптомы и состояние ухудшится, тогда необходимо направление пациента в стационар для углубленного обследования  и оценки необходимости госпитализации.

«Подчеркну самое главное: все действия врача проводятся в интересах пациента. Необходимо  начинать, продолжать и завершать  лечение под контролем лечащего врача. Вместе с врачом определяется возможность проведения терапии в амбулаторных условиях или определяются показания к госпитализации в стационар. И если пациенты будут находиться в содружестве с врачом, я уверен, что успех лечения каждого будет максимальным. У девяти из 10 пациентов удается весь цикл лечения завершить на амбулаторном этапе», — подчеркнул  Армен Бенян.

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