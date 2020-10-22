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"Росатом" и "Ростелеком" запускают масштабный ИТ-проект по централизованному управлению доступом к информационным системам

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ПАО "Ростелеком" и Госкорпорация Росатом в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве запустили совместный проект по построению Системы централизованного управления учетными записями и правами пользователей к информационным ресурсам госкорпорации. Система станет крупнейшей в России по количеству пользователей, так как в ее периметр планируется включить все предприятия Росатома, в которых сегодня работают более 250 тысяч сотрудников. Проект реализуют компания "Ростелеком-Солар", которая входит в кластер информационной безопасности "Ростелекома", и АО "Гринатом" — ИТ-интегратор Росатома. Разработанные решения внесены в реестр отечественного ПО.

В результате создания системы госкорпорация "Росатом" сможет максимально автоматизировать жизненный цикл учетных записей сотрудников: от предоставления доступа к необходимым ресурсам при найме до их отзыва при увольнении. На все предприятия и организации госкорпорации будут распространены единые требования политики безопасности и маршруты согласования при предоставлении доступа к корпоративным системам. В результате реализации проекта производственные процессы, которые обеспечивали данные функции ранее, будут оптимизированы, что позволит снизить рутинную нагрузку на ИТ-администраторов и, как следствие — увеличить эффективность их работы. Кроме того, в рамках проекта планируется создать центр компетенций по созданию и развитию системы на базе АО "Гринатом".

По итогам конкурсных процедур исполнителем проекта был выбран "Ростелеком-Солар", который входит в кластер информационной безопасности группы компаний "Ростелеком" и является самым большим в России центром экспертизы по данной тематике. Компания обладает большим опытом в реализации проектов аналогичного масштаба и набором собственных технологий, способных обеспечить решение задач такого уровня. Это позволит обеспечить высокое качество сопровождения системы, сведя к минимуму риски, связанные с обеспеченностью подрядчика ресурсами.

"Говоря о безопасности, как об одной из ключевых ценностей Росатома, нельзя забывать об ИТ-секторе и сохранности информации. Совместный с "Ростелекомом" проект будет способствовать не только повышению уровня информационной безопасности атомной отрасли, но и ускорению, упрощению и автоматизации предоставления прав доступа. А значит, поможет оптимизировать наши ресурсы, высвобождая время пользователей. Важно также отметить, что мы создаем современный, технологичный отечественный продукт, внедрение которого повысит импортонезависимость атомной отрасли. Уверен, сотрудничество Росатома и "Ростелекома" позволит создать эффективное и перспективное решение с большим потенциалом для реализации новых бизнес-проектов", — сказал директор департамента информационных технологий Госкорпорации Росатом Евгений Абакумов.

"Проект такого масштаба — это всегда профессиональный вызов, но мы уверены в успехе, и во многом — благодаря вовлеченности и глубоким техническим компетенциям коллег из ИТ- и ИБ-департамента Росатома. Проект по построению единой централизованной системы управления правами доступа невозможен без глубокого погружения в то, как устроены процессы организации на данный момент, без понимания бизнес-потребности заказчика, которая подталкивает его к выстраиванию новых маршрутов взаимодействия и сотрудничества в технических вопросах интеграции платформы в инфраструктуру организации. На этом пути значимость эффективного партнерства с заказчиком невозможно переоценить", — подчеркнул вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

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Назад. 22 октября 2020
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