Страховой Дом ВСК вошел в рейтинг 500 крупнейших компаний России по версии РБК

22.10.2020 12:33 Читали 20

ВСК снова вошла в рейтинг 500 крупнейших компаний России по версии РБК.

По итогам 2019 года ВСК расположилась в рейтинге на 170 месте по размеру выручки. Среди российских компаний финансового сектора ВСК заняла 20 строчку списка участников.

По методологии РБК, выручка ВСК в 2019 году составила 84 млрд рублей. Чистая прибыль компании — 7 млрд рублей. Активы ВСК, по данным консолидированной отчетности, выросли до 154,8 млрд рублей, капитал до 31,3 млрд рублей.

Журнал РБК публикует ежегодный рейтинг крупнейших компаний России в шестой раз. Основным показателем рейтинга, по которому производится ранжирование компании, является чистая выручка — выручка без НДС, акцизов и экспортных пошлин.

Для страховых компаний показатель рассчитывается как сумма чистых заработанных страховых премий, чистого инвестиционного дохода, процентных доходов и комиссионных доходов от банковской деятельности (при наличии).

Задачи рейтинга — определить крупнейшие российские компании с выявлением принадлежности по отраслям, а также определить тенденции в экономических процессах, происходящих в секторах российской экономики.

Совокупная выручка компаний, вошедших в новую версию рейтинга, выросла на 4,3% по итогам 2019 года и составила 89,24 трлн рублей.

ВСК имеет высокие показатели финансовой устойчивости, стабильно развивается. Консолидация усилий нашей высокопрофессиональной команды позволяет нам неизменно предлагать клиентам наиболее удобные продукты и сервисы. Это дает нам возможность регулярно подтверждать статус надежного и востребованного страховщика. Результаты рейтинга этому свидетельствуют", — сказал генеральный директор ВСК Александр Тарновский.