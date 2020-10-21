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ПСБ запустил электронную регистрацию сделок с недвижимостью

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ПСБ запустил сервис для электронной регистрации сделок с недвижимостью. С помощью него заёмщики могут оформить право собственности без посещения Росреестра или МФЦ. Менеджеры банка онлайн составят заявление и отправят в Росреестр необходимый пакет документов в электронном виде.

Договор приобретения и кредитный договор в случае электронной регистрации права собственности клиенты подписывают с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), которую банк помогает получить клиенту. Подписание документов осуществляется в специальном приложении на смартфоне участников сделки. Договор купли-продажи (долевого участия) и выписку из ЕГРН с электронной отметкой о государственной регистрации стороны получают по электронной почте.

"Мы запустили новую услугу, чтобы наши клиенты могли быстро и максимально комфортно оформить сделку с недвижимостью дистанционно. Кроме того, электронный формат значительно сокращает время на регистрацию сделки и делает ее более безопасной, поскольку УКЭП невозможно подделать. Сегодня такая услуга обретает особую актуальность и позволяет клиентам не только экономить свое время, но и минимизировать необходимость посещения общественных мест. При этом электронный документ, подписанный УКЭП, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный", — говорит руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

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Назад. 21 октября 2020
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