"Крылья Советов" сформировали команду

20.10.2020 13:59 Читали 96

С 22 июля по 2 августа в "Крылья" пришел новый тренерский штаб во главе с Игорем Осинькиным и новые игроки. С выплатой неустоек клубу команду покинули Денис Попович, Деян Радонич и Тарас Бурлак.

"Локомотив" выкупил у "Крыльев" своего воспитанника Виталия Лысцова — причем этот трансфер стал для клуба одним из самых успешных за последние четыре сезона. В "Крылья" вернулся воспитанник самарского футбола Сергей Божин, а молодые игроки Геннадий Киселев и Дмитрий Молчанов ушли в аренду, чтобы регулярно получать игровую практику.

Особняком стоит приход в клуб нападающего Ивана Сергеева, который в 13 матчах ОЛИМП-ФНЛ за "Крылья Советов" забил 13 голов. Клуб провел большую работу, чтобы полузащитник Антон Зиньковский остался в "Крыльях Советов". К Антону был предметный интерес со стороны нескольких клубов Премьер-лиги, однако нам удалось сохранить игрока в Самаре.

"Селекционная работа ведется в ежедневном режиме, и с закрытием трансферного окна она для нас не заканчивается — мы на связи с тренерским штабом, следим за ситуацией в команде и решаем текущие вопросы. Следующее трансферное окно откроется 29 января — у нас есть достаточно времени, чтобы определить вектор селекционной работы клуба зимой", — сказал спортивный директор ПФК "Крылья Советов" Сергей Корниленко.