Переведут ли школьников на дистанционное обучение?

20.10.2020 13:56 Читали 22

В понедельник, 19 октября, под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, на котором обсудили вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение, пишет "Волга Ньюс".