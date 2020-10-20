84 предприятия Самарской области участвуют в проекте по повышению производительности труда

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В понедельник, 19 октября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании наблюдательного совета АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда», которое провел Министр экономического развития России Максим Решетников.

Участники заседания обсудили ряд организационных вопросов, касающихся деятельности ФЦК и работы наблюдательного совета.

Напомним, ФЦК является оператором национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Согласно национальным целям развития, утвержденным Президентом России Владимиром Путиным, необходимо обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.

Самарская область стала одним из пилотных регионов-участников федеральной приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости», стартовавшей осенью 2017 года, которая в 2019 году получила статус нацпроекта.

На сегодняшний день в нацпроект вошли 84 организации губернии, еще 126 компаний подали заявку на участие. На 46 предприятиях уже реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства. При этом средний показатель увеличения выработки составил 133%, среднее снижение незавершенного производства – на 50%, среднее снижение времени протекания процессов – на 47%. Кроме того, около тысячи сотрудников предприятий региона прошли обучение инструментам повышения производительности труда.

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Назад. 20 октября 2020
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