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Индекс RSBI: бизнес сокращает инвестиции в ожидании усиления ограничительных мер

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Согласно Индексу RSBI негативные тенденции в сфере инвестиций малого и среднего бизнеса стали основной причиной снижения деловой активности в сентябре текущего года. Индекс RSBI снизился по отношению к августу и составил 46,6 пунктов, что свидетельствует о неустойчивом положении бизнеса на фоне ожиданий усиления ограничений, связанных со второй волной пандемии коронавируса.

Данные получены в результате ежемесячного исследования настроений малого и среднего бизнеса, организованного ПСБ совместно с Опорой России.

"Беспокойство малого и среднего бизнеса усилилось на фоне ожиданий введения более жестких ограничений, связанных со второй волной пандемии коронавируса. Это, в свою очередь, сказывается на показателях деловой активности. Индекс RSBI свидетельствует о том, что в сентябре число предпринимателей, ожидающих негативного развития событий, выросло до 54%, и большинство бизнесменов предпочли в ближайшее время сократить планы по расширению бизнеса и сосредоточиться на восстановлении или сохранении своих компаний. Тем не менее, рост выручки, который был отмечен предпринимателями в сентябре, позволяет надеяться на то, что положение бизнеса будет более устойчивым к изменению внешних условий", — прокомментировал Кирилл Тихонов, вице-президент — директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ.

"По индексу сентября мы видим, что у представителей малого и среднего бизнеса усилилось беспокойство на фоне роста второй волны коронавируса во всем мире и связанного с этим продолжения экономической нестабильности. Опора России отмечает, что, если случится второй локдаун, он очень серьезно скажется на малом бизнесе, потому что резервов во многих отраслях просто нет. В отличие от августа, где было улучшение позиций, увеличивать количество занятых собираются намного меньше компаний. Инвестиции собираются наращивать также меньшее количество предприятий, снижается спрос на кредиты и бизнес ждет снижение ставок по кредитам", — отметил Александр Калинин, президент Опоры России

Изменение индекса по компонентам, в п.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Основные тренды

В компоненте продаж проявляется тенденция к улучшению фактических показателей и ухудшению ожидаемых.

Рост выручки отметили 16% предпринимателей, что на 4% больше, чем месяцем ранее, а сокращение выручки зафиксировали на 6% меньше, чем в августе — 54% опрошенных бизнесменов.

Однако ожидания в данной компоненте ухудшаются четвертый месяц подряд. В предстоящие три месяца количество тех, кто ожидает падение выручки выросло по сравнению с прошлым месяцем и составило 33%, при этом рост выручки ждут только 22% представителей малого и среднего бизнеса, что сопоставимо с данными августа.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента кадров с июня держится около нейтральной зоны, но по-прежнему ниже 50 пунктов. Бизнес четвертый месяц подряд планировал расширение штата, однако приходилось его сокращать: фактические показатели остались на сопоставимых с прошлым месяцем уровне: 9% увеличили количество сотрудников, а 19% — сократили.

Ожидания на ближайшие три месяца ухудшились: численность персонала планируют увеличить меньшее количество предпринимателей, чем в августе — только 14%, а сократить — 9%, что соответствует данным прошлого месяца.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента инвестиций снизилась в равной степени из-за сокращения как фактических, так и ожидаемых показателей. Доля компаний, наращивающих инвестиции, сократилась за месяц на 4% и составила 14%, а сокращающих, наоборот, выросла до 21% по сравнению с августом.

По ожиданиям на ближайшие три месяца также усилены негативные тенденции — наращивать инвестиции планируют на 5% меньше предпринимателей, чем в августе — только 20%, а сокращать будут 9%, что также демонстрирует более негативный настрой бизнеса в сравнении с августом.

Фактические и ожидаемые изменения инвестиций в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

В компоненте кредитов практически неизменным осталось количество предпринимателей, у которых уже есть кредит — это 13% респондентов, и тех, кто не обращался за кредитом, предполагая, что получат отказ — 6%. При этом на 5% снизился спрос на кредиты по причине отсутствия необходимости в нем, и повысилось количество предпринимателей, которые не обращались за кредитом из-за предлагаемых рынком ставок.

Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1666 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. — снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.

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Назад. 20 октября 2020
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